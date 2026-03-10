Russell ironizza: Hamilton si lamenterà del motore “illegale”

George Russell ha scherzato sul fatto che Lewis Hamilton si lamenterà del motore “illegale” della Mercedes

George Russell ha previsto che Lewis Hamilton avrebbe commentato il motore illegale della Mercedes. Il pilota britannico volerà insieme al suo ex compagno di squadra per dirigersi a Shangai per il Gran Premio di Cina.

Dopo le prestazione della scuderia tedesca al primo gran premio stagionale, Russell ha ironizzato sul fatto che Hamilton si sarebbe lamentato definendo illegale il motore della Mercedes. Il ventottenne ha scherzato sul fatto che sarebbe stato pronto a dire al pilota della Ferrari di tacere e concentrarsi sulla sua squadra. In occasione del Gran Premio d’Australia, la scuderia italiana è stata la rivale più temibile del team di Brackley.

Le dichiarazioni del pilota della Mercedes

Il campionato mondiale di Formula 1 2026 ha preso il via a Melbourne, definendo la gerarchia iniziale di questa nuova era. Dal punto di vista della Mercedes, i risultati sono stati eccellenti, dato che hanno superato i primi inseguitori di 8 decimi. Durante la gara, la Ferrari si è dimostrata competitiva, grazie alla conferma delle sue eccezionali abilità in partenza.

Gli pneumatici più freschi del team italiano si sono rivelati insufficienti per competere con il team tedesco. In questo modo, Russell e Antonelli sono riusciti a mantenere il vantaggio, conquistando una doppietta con il primo posto per il britannico e il secondo posto per l’italiano.

Dopo Melbourne, il circus in questo fine settimana si sposta a Shangai. Il pilota numero 63 ha rivelato che avrebbe volato verso la città cinese insieme a Hamilton, suo compagno di squadra dal 2022 al 2024. Tenendo conto delle chiacchiere pre-stagionali sul motore e della presunta irregolarità sul rapporto di compressione del team di Brackley, Russell si aspettava che il sette volte iridato lo avrebbe tormentato durante tutto il volo.

Tuttavia, il pilota ha scherzato sulle sue intenzioni per mantenere la sanità mentale durante il volo. “Volerò con Hamilton, quindi sono certo mi dirà che il mio motore è ottimo e il rapporto di compressione illegale. Penso che cercherò di andare a dormire presto e gli risponderò di stare zitto e concentrarsi sulle sue cose”, ha dichiarato.

La situazione in Ferrari

Hamilton ha effettivamente manifestato le sue preoccupazioni riguardo la situazione della Mercedes e alle vicende legate al rapporto di compressione. Il pilota spera che non sia questo il motivo del vantaggio di 0,8 secondi a giro del team delle Frecce d’Argento, dichiarando che sarebbe stato deluso dalla FIA se fosse così.

Tuttavia, il ritmo della Ferrari è stato positivo, nonostante la scommessa di non far rientrare uno dei suoi due piloti ai box sotto il regime di safety car non ha dato i risultati sperati. Leclerc è rimasto piacevolmente sorpreso del ritmo della monoposto del team italiano in Australia, dopo aver lottato per il comando con Russell nei primi giri.