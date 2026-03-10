McLaren ammette il ritardo su Mercedes: “Siamo in difficoltà”

La nuova stagione è iniziata con una dichiarazione sorprendente da parte della McLaren che ha ammesso di trovarsi “in difficoltà” rispetto alla Mercedes

L’avvio della stagione ha evidenziato una Mercedes estremamente competitiva. Il team guidato da Toto Wolff ha dimostrato di avere un vantaggio importante in alcune aree tecniche chiave, soprattutto sul piano dell’efficienza della power unit e della gestione energetica. Per McLaren questo rappresenta una grande difficoltà, considerando che la squadra utilizza proprio motori Mercedes sulle proprie monoposto. Questa situazione crea quindi un confronto diretto difficile da ignorare.

Secondo le prime analisi interne, McLaren è partita “con il piede sbagliato” rispetto alla squadra tedesca, che ha mostrato prestazioni decisamente superiori. La coppia di piloti formata da Lando Norris e Oscar Piastri dovrà quindi affrontare una stagione che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Nonostante i successi recenti e la crescita del team negli ultimi anni, McLaren ha riconosciuto che il livello mostrato da Mercedes rappresenta un benchmark molto alto. Il team dovrà quindi lavorare rapidamente sugli sviluppi della monoposto per ridurre il divario.

Il rischio di giocarsi il campionato e gli sviluppi futuri

Un inizio di stagione complicato potrebbe avere conseguenze importanti nella lotta al titolo. In Formula 1, recuperare terreno dopo le prime gare non è mai semplice. Per questo motivo McLaren sta già pianificando aggiornamenti tecnici e sviluppi aerodinamici per migliorare le prestazioni nelle prossime gare. L’obiettivo è chiaro: ridurre il gap con Mercedes e tornare a competere per le posizioni di vertice.

La squadra britannica resta comunque fiduciosa. La struttura tecnica del team ha dimostrato negli ultimi anni di saper reagire rapidamente alle difficoltà. Con nuovi aggiornamenti e miglioramenti in arrivo, McLaren spera di poter invertire la rotta nel corso della stagione. Se gli sviluppi funzioneranno, Norris e Piastri potrebbero tornare a lottare stabilmente per il podio.

Cipriano Cecoro