Williams, Albon ci sarà a Singapore

Dopo l’operazione per appendicite Albon ritornerà a correre a Singapore

Il pilota della Williams Alexander Albon è pronto a scendere in pista nel prossimo GP di Singapore a bordo della FW44. Il tailandese nato a Londra è stato costretto a saltare il GP di Monza a causa di problemi all’appendicite, poi sostituito da Nyck De Vries. Dopo essere stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico, Albon ha avuto alcune complicazioni a livello respiratorio, per essere poi, per un breve periodo, ricoverato in terapia intensiva. D’altra parte il team Williams aveva messo in stand-by Nyck De Vries nel caso fosse necessario averlo per il GP di Singapore.

Albon: “Fatto il possibile per Singapore”

In ottica del weekend di Singapore, il pilota della Williams ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di affetto. Albon afferma di “aver fatto il possibile per essere a Singapore”, considerando che si tratta della gara più ostica del calendario a livello fisico. Queste le sue parole sul weekend di gara: “Innanzitutto vorrei ringraziare tutti per i messaggi durante il Gran Premio di Monza. La mia preparazione per questo weekend a Singapore è stata diversa dal normale, ma ora mi sento bene e pronto ad affrontare una delle gare più fisiche di tutto il calendario.”

Il pilota tailandese è pronto alla sfida

Nemmeno il pilota asiatico non ha intenzione di sottovalutare la sfida di Singapore. Molti piloti hanno citato i dossi e l’umidità come le sfide più difficili del weekend: “Non voglio sottovalutare questa sfida, ma non vedo l’ora di essere di nuovo in pista a guidare la monoposto. E’ un fantastico circuito cittadino ed è la gara più vicina a casa per me in Thailandia, quindi sono molto entusiasta di essere qui e di incontrare i fan che sono arrivati fin qui per sostenermi.”

Lorenzo Apuzzo