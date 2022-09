Vettel: abbandono volontario o espulsione dal team di Stroll?

Sebastian Vettel ha negato di essere stato espulso dal team Aston Martin dal suo proprietario Lawrence Stroll

Il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel dice di non aver preso la decisione di lasciare la Formula 1 per l’ipocrisia di fare campagne su questioni ambientali, mentre lavorava in un’industria che consuma carburante. “Anche i tennisti viaggiano molto”, ha detto il tedesco ad Autosprint. “In generale, dobbiamo perseguire la nostra ambizione per via dei nostri talenti. E da quel punto di vista, sono soddisfatto perché ho realizzato i miei sogni. Noi piloti amiamo correre, vogliamo affrontare una sfida. Avrei anche pagato per poter fare quello che faccio”. Alcuni pensano che la “decisione” del 35enne Vettel di “ritirarsi” fosse in realtà un modo per raccontare la storia del proprietario del team Lawrence Stroll che preferiva semplicemente Fernando Alonso per il 2023 e oltre. “Ho preso la decisione di fermarmi, da solo”, insiste Vettel: “La squadra e Stroll non hanno nulla a che fare con questo”.

Dice che anche lo spagnolo Alonso non ha avuto alcun ruolo nella sua decisione, anche se “ovviamente gli ho spianato la strada”.

Per il 2023, quindi, Vettel non ha piani attuali oltre a trascorrere del tempo con la sua giovane famiglia. “Non ho ancora preso una decisione. Non lo so”, ha ammesso. “Il tempo lo dirà. Voglio vedere quanto tempo ci vorrà prima di annoiarmi. Forse passeranno tre mesi, piangerò e vorrò tornare. O forse mi piacerà non essere più in pista e godermi la mia famiglia. “

Dove e quando è finito il sogno?

Alcuni sostengono che l’errore più grande della carriera di Vettel sia stata la sua decisione di lasciare la Red Bull alla fine del 2014 per unirsi alla Ferrari. Da quando quella collaborazione è terminata, alla fine del 2020, ha lottato per recuperare la sua forma migliore all’Aston Martin. Ma Vettel dice di non avere rimpianti. “Ho passato un periodo fantastico alla Ferrari”, ha insistito. “Sono stato due volte vicino al titolo mondiale, ma abbiamo fallito. “Ci sono ragioni per cui non abbiamo vinto, ma su questo sono tranquillo. Ho passato molto tempo alla Ferrari e ho molto rispetto per la squadra e per tutti lì”.