Williams, Aitken confermato terzo pilota

Dopo l’esordio in Formula 1 con la scuderia di Grove, anche nel 2021 Jack Aitken sarà in forze alla Williams in qualità di terzo pilota

A meno di ventiquattro ore dal lancio della FW43B, la Williams ha confermato Jack Aitken come terzo pilota per il 2021. Il quattro volte vincitore di GP in Formula 2 affiancherà George Russell e Nicholas Latifi alla guida della monoposto del team di Grove. Oltre al normale lavoro di sviluppo al simulatore, l’anglo-coreano disputerà almeno una sessione di FP1 in una delle 23 tappe che compongono il calendario della prossima stagione. Aitken ha debuttato in Formula 1 lo scorso dicembre nel GP di Sahkir durante l’assenza giustificata di George Russell, chiamato in Mercedes per sostituire Lewis Hamilton.

“Dopo avermi regalato uno dei momenti più speciali della mia carriera ad oggi lo scorso anno, sono assolutamente entusiasta di proseguire con la Williams in qualità di terzo pilota” – ha dichiarato Aitken – “Nel breve periodo speso in quel di Grove ho già trovato moltissimi amici e ho potuto osservare la forte voglia di vittoria della squadra. La professionalità e l’etica del lavoro di tutti mi fanno sentire orgoglioso di vestirne la casacca. Voglio fornire il massimo supporto possibile mentre continuo nel mio sviluppo come pilota”.

Il team fondato da Sir Frank non avrà però l’esclusiva sull’ex-pilota ART e Campos Racing. Aitken infatti ha concluso confermando la sua presenza anche in altre categorie oltre che nella Massima Serie. “Questo ruolo sarà affiancato da altri programmi, che verranno annunciati a breve. Questi mi aiuteranno a raggiungere i miei obbiettivi e mi daranno l’opportunità di migliorare ed espandere ulteriormente le mie competenze“.