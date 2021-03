Una conferenza stampa non certo semplice per Nikita Mazepin: il russo costretto a rispondere a decine di domande sul video di mesi fa

In occasione della conferenza stampa organizzata per la presentazione della nuova Haas, Nikita Mazepin, recente acquisto del team statunitense, è stato letteralmente sommerso da domande che poco avevano a che fare con l’avvicinarsi della stagione 2021, sui sogni e le sue aspetattive adesso che è ufficialmente un pilota della categoria regina del Motorsport. Al centro della conversazione con i media connessi da tutto il mondo via web, è stato infatti il video di qualche mese fa in cui si vedeva Nikita palpeggiare una ragazza in auto, poi pubblicato e diffuso sui social.

L’interesse dei giornalisti coinvolti era talmente grande, che l’addetto stampa della Haas è intervenuto chiedendo ai presenti di non proseguire con quelle domande fuoriluogo e di concentrarsi sul tema del giorno.

A slick new livery for the new season was revealed by @HaasF1Team on Thursday 🎨 🖌 Watch 2020 morph into 2021 👀 🪄#F1 pic.twitter.com/80r4obMojn — Formula 1 (@F1) March 4, 2021

MAZEPIN: “NON SONO ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE HO FATTO“

In seguito alle pesanti critiche ricevute e al serio rischio di vedersi cacciato dalla Formula 1 ancora prima di esserci effettivamente entrato, Mazepin ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto accaduto, ammettendo anche di non essersi comportato come avrebbe dovuto qualcuno nella sua posizione: “Mi assumo la responsabilità delle mie azioni, sono molto fermo in questo. Per quanto riguarda il fatto che il video è stato pubblicato sui social network, posso dire di essere stato io a condividerlo“, ha raccontato Mazepin, come pubblicato da Race Fan.

Come si legge su Soymotor.com e La Gazzetta dello Sport, Nikita è apparso sinceramente dispiaciuto e desideroso di far cambiare idea a chi lo ha male giudicato fin qui: “Non sono orgoglioso, non mi sono comportato come dovrei comportarmi in Formula 1. Essere un pilota significa seguire e rispettare certe regole, e sono pronto a farlo. Significa che improvvisamente diventi un esempio per molti giovani, il cui obiettivo è raggiungere lo stesso campionato; quindi devi contribuire con un certo tipo di atteggiamento. Io non l’ho fatto subito perché me ne sono reso conto più tardi. Non sono un Bad Boy; voglio far parlare la pista“.

SCHUMACHER L’IDOLO DI NIKITA

Il 22enne di Mosca, che lo scorso anno si è classificato quinto nella classifica iridata della Formula 2, correrà al fianco di Mick Schumacher, figlio del suo idolo di sempre, il Kaiser: “È vero, non c’è niente da nascondere; sarà un bel duello, Mick è un ottimo pilota e Michael è stato un’ispirazione”.

E quando gli hanno chiesto se il denaro di suo padre, un potente industriale russo e numero uno di uno degli sponsor sulla livrea Haas, Nikita ha risposto: “La Formula 1 di oggi richiede un pacchetto per poterci arrivare, è qualcosa con cui ogni pilota deve fare i conti in un modo o nell’altro. Io sono fiero della mia famiglia e dell’aiuto di mio padre, non c’è niente di negativo, voglio dimostrare di meritare il posto in Formula 1 ”.