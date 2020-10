Whitmarsh elogia Hamilton: “È sincero. Schumacher no”

Con la vittoria n°92 Hamilton ha superato Michael Schumacher, diventato il pilota più vincente in F1. Whitmarsh ex McLaren elogia le qualità del pilota inglese

Martin Whitmarsh è entrato a far parte del team McLaren nel 1989, vivendo in prima persona la rivalità tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher. Da quel momento, per il britannico il pilota tedesco è sempre stato considerato come un nemico.

Negli anni più recenti, Whitmarsh ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo del team di Woking durante l’avventura di Lewis Hamilton. Avendo lavorato durante queste due epoche della Formula 1 e a stretto contatto con questi due campioni, l’inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Motorsport Magazine, paragonando Hamilton e Schumacher.

“A dire il vero non ho mai capito Schumacher e come avrebbe dovuto farlo. Era sempre il nemico, colui che giocava sporco e metteva trappole contro il mio pilota, per questo obiettivamente non rispetto Michael,” così le prime parole l’ex team principal della McLaren.

Il britannico inoltre mette in risalto lo stile di guida pulito di Hakkinen e di Hamilton rispetto a Michael Schumacher. In tal senso, Lewis assomiglia di più al finlandese che al tedesco: “Lewis è spietato, ma vuole vincere in modo genuinamente sincera e onorevole. Credo che questo poco importava a Schumacher”.

“Bisogna ammirare coloro che mantengono un certo grado di innocenza e sincerità, come Lewis e Mika, che non hanno mai commesso un’azione sporca,” ha poi così aggiunto.

MARTIN: “I DUE DOTATI DI QUEST’AURA, SONO AYRTON E LEWIS”

Durante la sua carriera in McLaren, Martin Whitmarsh ha lavorato anche con Ayrton Senna. Continuando a parlare di Lewis Hamilton, ha cercato dei punti in comune con il pilota brasiliano.

“Ho molti ricordi felici di Jenson Button, Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya e Fernando Alonso. Sono persone straordinarie per molte cose, ma i due che più si distinguono secondo la mia esperienza personale, e che hanno avuto quest’incredibile aura sono Ayrton Senna e Lewis”.

“Quando conobbi Ayrton, aveva già questa aura; quando conobbi Lewis, lui no. È cresciuto con tutto ciò che ha fatto e ottenuto. Sono stato fortunato ad averlo seguito da vicino in questo percorso,” ha così aggiunto Whitmarsh prima di concludere.