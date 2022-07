“When we were young”, il documentario sull’infanzia dei piloti

Sempre più spesso sport, spettacolo e intrattenimento si intersecano quando si parla di Formula 1. Dopo la vincente idea della serie-documentario distribuita da Netflix, Drive to survive, diventano sempre più frequenti le narrazioni di storie riguardanti eventi e protagonisti di questo sport. Dopo il susseguirsi di annunci di film e serie tv inerenti il mondo della Formula 1, che vedono anche il coinvolgimento di grandi nomi di Hollywood, ora è la volta della stessa FIA di distribuire un proprio documentario.

“When we were young” è il suggestivo ed emozionante titolo. Come si può intuire il mini-film, che uscirà su YouTube, verterà sui racconti dei piloti dell’attuale griglia, sulla loro infanzia e sul loro percorso per arrivare ad essere le punte di diamante del motorsport.

La FIA ha condiviso il trailer del film che sarà presentato in anteprima questo giovedì, alle 17:00 CEST, in cui gli attuali piloti in griglia ripercorrono cosa li ha portati a diventare piloti professionisti all’insegna del motto “tutto è possibile se insegui i tuoi sogni“.

#F1 – Here is another sneak peek at “When We Were Young” featuring French @F1 Drivers 🇫🇷 for this #FrenchGP week! Starting with @PierreGASLY

The full 17min documentary will be live on our YouTube channel this Thursday (5pm CEST)! pic.twitter.com/bIILJi5k4g

— FIA (@fia) July 19, 2022