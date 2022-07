GP Francia: Hamilton lascia il suo sedile nelle FP1

La Mercedes di Lewis Hamilton passa nelle mani di Nyck De Vries per le FP1 del GP di Francia, mentre Wolff crede in un ennesimo podio

Il sette volte iridato non sarà presente nelle prime prove libere di venerdì. Nelle FP1 del GP di Francia, infatti, Nyck De Vries sostituirà Hamilton a bordo della Mercedes. Tutto ciò fa parte dell’obbligo da parte della Formula 1 per ciascun team di lasciare che un giovane pilota prenda parte in almeno due prove libere. L’attuale campione di Formula E salirà a bordo di una monoposto di Formula 1 per la seconda volta in stagione, dopo aver sostituito Albon in Spagna per la Williams. “Nyck sostituirà Lewis nelle prime prove di questo fine settimana, nell’ambito delle sessioni assegnate quest’anno ai giovani piloti”, ha commentato il team boss della Mercedes Toto Wolff. “Non vediamo l’ora di vedere come se la caverà“.

Mercedes crede nell’impresa al Paul Ricard

Negli scorsi giorni Jolyon Palmer aveva parlato di come le frecce d’argento possano, secondo lui, puntare addirittura alla vittoria a Le Castellet. Toto Wolff non si è sbilanciato tanto quanto l’ex pilota, ma non ha negato l’ambizione di poter chiudere ulteriormente il distacco con il duo di testa e puntare a un quinto podio consecutivo. “Abbiamo ottenuto tre podi nelle prime sette gare e ora ne abbiamo ottenuti quattro nelle ultime quattro”, ha detto il team principal Mercedes.

“Sono soddisfatto dello slancio che stiamo costruendo e che riflette l‘enorme sforzo della squadra. La nostra conoscenza della W13 cresce a ogni giro ed è incoraggiante vedere che questo si riflette nel nostro sviluppo e nei nostri risultati. In Austria siamo stati più veloci, ma non abbastanza da poter competere con i primi. Dobbiamo continuare a inseguire quegli ultimi decimi e ad apportare nuovi sviluppi alle vetture, anche questo fine settimana in Francia. Il Paul Ricard è una pista e una sfida molto diversa. Ha un asfalto liscio e un’ampia gamma di tipi di curve, oltre a lunghi rettilinei. L’obiettivo sarà quello di ridurre ulteriormente il distacco dai primi e sperare di tornare sul podio“.