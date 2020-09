Webber su Vettel: “L’Aston Martin ha ingaggiato il miglior pilota in circolo”

Mark Webber crede che la Racing Point, futura Aston Martin, abbia ingaggiato il miglior pilota in circolazione scegliendo Sebastian Vettel.

Mark Webber ritiene che sia una grande notizia anche per Sebastian Vettel la firma del contratto con l’Aston Martin, in quanto pensa si sentirà a suo agio nel team, ma non solo, è felice anche per la continuità in F1 del quattro volte campione del mondo.

LE FELICITAZIONI DELL’EX COMPAGNO

Inoltre, ha sottolineato tutto ciò che il pluricampione del mondo di F1 può portare all’Aston Martin nel suo sviluppo in un momento vitale con un cambiamento di regolamenti che entrerà in vigore nel 2022: “Sono felice per lui. È un vero colpo di genio. Sarà un grande passo per Aston Martin. Hulkenberg, Perez e Stroll sono buoni piloti, ma non hanno la qualità di un Sebastian quando si tratta di essere un pilota professionista di F1”.

L’ex compagno di squadra è convinto che il cambio di ambiente per il tedesco sarà positivo, ammettendo che: “Un nuovo ambiente sarà fantastico per lui. Ama l’ambiente inglese”, tutto ciò perché sa che Sebastian uscirà da un ambiente con grande pressione, in cui sottolinea che è difficile sopravvivere e, soprattutto, farlo con successo.