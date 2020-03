Webber non ha dubbi: “Hamilton vincerà anche quest’anno”

Mark Webber ha affermato di vedere come favoritissimo a vincere il titolo mondiale anche quest’anno Lewis Hamilton e la Mercedes. A suo dire, difficilmente Ferrari e Red Bull riusciranno a sconfiggere il binomio Mercedes – Hamilton, che vince incontrastato ormai da sei anni consecutivi.

Il pilota più veloce nei test prestagionali di Barcellona è stato Valtteri Bottas. Tuttavia Webber è convinto che a trionfare sarà ancora Lewis Hamilton.

“Penso che Mercedes sarà troppo difficile da superare con Lewis“, ha dichiarato Mark Webber. “L’unità di potenza è incredibilmente affidabile con Mercedes e la Ferrari ha mostrato segni di debolezza per quanto concerne l’affidabilità“.

“Mi piacerebbe vedere la Ferrari in prima fila. Sono stati molto bravi nelle qualifiche lo scorso anno, ma non danno punti nelle qualifiche, devi fare bene in gara. Ecco dove Mercedes e Lewis vincono“.

“Niente contro Valtteri Bottas, ma Hamilton è uno dei grandi dello sport negli ultimi 70 anni“, ha proseguito Webber. “È un mal di testa per tutti. Non so chi starebbe comodo seduto accanto a lui. Lewis è una sfida enorme, enorme per chiunque. Valtteri sta facendo quello che può, ma Hamilton è un grosso problema per tutti. Ha fame ed è ancora tenace e si sta reinventando, e la straordinaria qualità che ha è che è fantastico vederlo guidare“.

L’ex pilota australiano non ha dunque dubbi su chi puntare per la vittoria del titolo iridato anche quest’anno. Ricordiamo che Hamilton si trova a soltanto un mondiale in meno di Schumacher, traguardo che potrebbe eguagliare in questo 2020.

