Webber durissimo: “I piloti dicono di aver fatto sacrifici? Stron*ate”

Webber ha voluto smentire le affermazioni dei piloti che dicono di aver compiuto parecchi sacrifici per raggiungere la massima serie

Si sa, arrivare in Formula 1 può essere molto complicato non solo dal punto di vista dei costi, ma anche per altre varie e numerose circostanze. A oggi il centro della massima categoria è l’Europa, motivo per il quale chi viene da altri continenti deve lasciare casa molto presto. E a questo proposito non sono certo passate inosservate le dichiarazioni di Mark Webber che ha accusato i piloti di raccontare solamente delle fesserie quando parlano dei propri sacrifici. “Vieni pagato una bella somma di denaro per fare un lavoro fenomenale. – ha detto al podcast Performance Hackers – Beh, non è assolutamente un peso. Le persone che parlano di rinunce dicono solo un mucchio di stron*ate“.

L’attuale manager del neo pilota McLaren, Oscar Piastri, crede che occorra essere positivi: “Io lo sono sempre stato, anche quando a fine carriera avevo contratti di un solo anno. Tra me e me pensavo ‘Se porterò valore a me, alle persone che mi circondano e alla squadra, mi rinnoveranno’. Tutto questo non poteva fare altro che stimolarmi a far meglio“. A testimoniare queste parole è proprio la carriera dell’ex pilota australiano, il quale ha ammesso lui stesso come all’inizio non sia stata per niente facile. “Il mio primo contratto in Formula 1 era per sole due gare e purtroppo non avevo scelta. Quindi che dovevo fare? Abbattermi o provare a fare di tutto per avere una conferma?”, il commento finale di Webber.