Waché sulla RB21: “Al momento non siamo abbastanza veloci”

Il direttore tecnico della Red Bull, Pierre Waché, non pensa che le vetture di quest’anno siano, al momento, abbastanza veloci da vincere

Pessime notizie in casa Red Bull. Il direttore tecnico della scuderia di Milton Keynes, Pierre Waché, ha fornito delle previsioni negative su quanto le monoposto di quest’anno siano, al momento, poco veloci rispetto alla concorrenza. Dopo tre giorni di test pre-stagionali in Bahrain, la preparazione della Red Bull per la nuova stagione appare incerta. Il sei volte campione del mondo costruttori è stato tormentato da problemi di affidabilità intermittenti. Problematiche che hanno poi compresso il programma del team.

Di conseguenza, né Verstappen né Lawson sono riusciti a completare una simulazione di gara. Nonostante l’andamento del test, Waché non ha cercato di alleggerire la pillola per la scuderia. “Il primo giorno è andato bene. Durante il secondo non abbiamo trovato il giusto equilibrio e abbiamo avuto alcuni problemi. Quindi, al momento, è difficile valutare la competitività” ha dichiarato il direttore tecnico.

Test particolarmente difficili per la Red Bull

Il programma interrotto più volte è risultato particolarmente costoso per la Red Bull. Il team stava, infatti, cercando anche di risolvere i problemi riscontrati con la vettura della scorsa stagione quando si è verificata la serie di interruzioni. La RB20 ha iniziato bene la stagione 2024, prima di calare quasi del tutto le sue prestazioni. Ciò mentre altre scuderie (come McLaren, Ferrari e Mercedes) hanno cominciato ad avanzare. Tutte riducendo significativamente quello che era un solido vantaggio.

Sebbene Verstappen sia riuscito a mantenere il titolo piloti, le difficoltà affrontate dal team hanno portato quest’ultimo dal primo al terzo posto nella classifica costruttori. Secondo Waché, saranno proprio i due team che hanno battuto la Red Bull quelli che inizieranno bene la stagione. Tra questi il direttore tecnico non evidenzia la Mercedes, nonostante si aspetti anche la squadra di Brackley tra le più veloci. Ma solo con l’inizio della stagione si avranno delle risposte più certe.