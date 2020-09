W Series e Formula 1: novità per il 2021

La W Series accompagnerà la Formula 1 nei Gran Premi europei del 2021

La W Series, categoria di monoposto creata lo scorso anno dalla FIA per favorire la presenza di più piloti donne nel Motorsport, si unirà alla Formula 2 e Formula 3 dal prossimo anno. I calendari in vista del 2021 hanno già subito un notevole cambiamento.

Alcuni fan sono rimasti sorpresi dal fatto che FIA Formula 2 e FIA Formula 3 non correranno nello stesso weekend il prossimo anno. Dopo tutti gli sforzi compiuti dalla Federazione per cancellare o ridurre al minimo tutti i campionati di Formula 3 esistenti in Europa e riconvertire quella che era la GP3 in Formula 3, le modifiche ai calendari hanno una ragione sostanziale per esistere.

Entrambe le categorie continueranno ad essere l’atto di partenza della Formula 1 nel Gran Premio, preservando così il loro status, ma si alterneranno tra loro senza coincidenze. Anche se non è escluso che possano farlo di volta in volta.

LE NOVITÀ

La W Series, già programmata per il 2020, non si è tenuta a causa del Covid-19 slittando così all’anno successivo. L’anno scorso hanno accompagnato altre categorie come il DTM, il cui futuro è al momento in discussione. Tuttavia, la decisione della FIA non è dovuta al problema del calendario, ma all’intenzione di offrire all’unica categoria femminile del Motorsport la massima visibilità.

“Il messaggio chiaro che voglio lanciare è che il DTM rappresenta un partner importante per noi, ma ciò non significa che non abbiamo piani alternativi da vagliare”, ha commentato ad Autosport Catherine Bond-Miur, CEO della Serie W.

Per quest’anno era prevista la partecipazione di 20 piloti, tra cui la spagnola Marta García – già protagonista della serie nel 2019 -, Belén García e Nerea Martí. A priori, gli stessi piloti vanno scelti per il 2021, ma non si esclude l’inserimento di qualche pilota in più. Sia perché ne sono emersi di nuovi, sia perché alcuni hanno rifiutato l’invito.

Federica Montalbano