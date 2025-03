“Vuoi tenerti l’auto? Dammi 2.500€”, la Meloni appoggia Salvini e mette la tassa: se possiedi una macchina devi pagare

Se ti vuoi tenere l’automobile devi sborsare 2500 euro, adesso la Meloni ha deciso che con la nuova tassa appoggia Salvini.

Se prima possedere un’automobile era qualcosa di semplice e banale, adesso rischia di diventare un lusso veramente per pochi. Negli ultimissimi mesi moltissime le famiglie italiane che si sono trovate a fare i conti con gli aumenti sconsiderati di: benzina, bollo auto e assicurazione.

Come se tutto questo non fosse sufficiente, ecco una nuova batosta, con una tassa che pesa in maniera definitiva su budget familiari che sono già piuttosto provati. 2500 euro è l’importo che le famiglie dovranno sborsare se vogliono continuare a tenersi la propria vettura.

A deciderlo la nostra premier Giorgia Meloni, con al suo fianco Matteo Salvini, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che avrebbero dato il via libera a un provvedimenti che porta via denaro dalle tasche italiane. Risposta all’esigenza dell’intera nazione di far quadrare i conti dello Stato.

Ecco allora cosa sta succedendo e cosa occorre sapere.

Una situazione di difficoltà non solo italiana

Il problema che sta interessando l’Italia, in realtà è dovuta non solo alla crisi economica che ha messo in ginocchio lo stato, ma le difficoltà che il mercato globale sta affrontando. Gli eventi geopolitici che stanno interessando le potenze del mondo intero, hanno ripercussioni sull’Europa e quindi sull’Italia, dove occorre spiegare ai cittadini per quale motivo i prezzi sono in continuo aumento. Ma se le aziende pagano prezzi più alti, non possono far altro che far pagare di più ai loro clienti.

Tutto questo si traduce in un aumento sui prezzi delle automobili nuove, una manutenzione molto più cara per via di un maggior prezzo dei pezzi di ricambio e degli accessori; infine il carburante in aumento che mette di fronte a uno scenario veramente molto difficile.

Maggiore pressione fiscale sulle vetture: ecco cosa sta succedendo davvero

Il vero problema, che sta preoccupando e non poco il mercato automobilistico è l’aumento dei dazi in USA, introdotti da Trump, che sta scombussolando tutta l’economia mondiale. In questa prospettiva ecco che si parla di una nuova tassa di proprietà dell’automobile che potrebbe variare da un importo di 500 a quello di 2500 euro all’anno, a seconda delle tipologie di veicolo di cui si è in possesso.

Attenzione però, al momento nessuna tassa colpirò in maniera diretta gli automobilisti, piuttosto le industrie del settore, che vedranno applicarsi i dazi imposti dagli Stati Uniti. Una prospettiva che, ancora una volta, determinerà un aumento generalizzato dei prezzi. Quindi nessun pagamento di 2500 euro, piuttosto una stangata per via dei dazi, che influiranno in maniera indiretta sui prezzi.