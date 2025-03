Vietato correre in strada, multe da 2.170€ se la Polizia ti ferma in queste condizioni: ci stanno togliendo ogni diritto

Si prevedono multe da 2170 euro se si viene beccati dalla Polizia in queste condizioni. Adesso ci stanno togliendo il diritto a correre in strada.

Adesso correre in strada sarà vietato e se si viene trovati dalla Polizia si risguardo veramente moltissimo. In un momento in cui si si raccomanda di fare sport e proprio adesso che sono in arrivo le belle giornate per poterlo fare all’aria aperta, ecco che ci mette lo zampino un divieto.

Il codice della strada che proprio di recente è stato modificato, interviene non solo sugli automobilisti, ma che sui pedoni. Rispettare la normativa è veramente molto importante per evitare di mettere a rischio se stessi e gli altri utenti della nostra strada.

Il lavoro compiuto sul Codice della Strada punta proprio ad aumentare la sicurezza di tutti i cittadini. Si vogliono strade con un numero inferiore di incidenti ed è impossibile non tener conto di qualcosa di veramente importante, ovvero, a volte anche i pedoni sono causa di sinistri.

Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Correre in strada: fa bene alla salute, ma non alla tasca

Quindi gli esperti di benessere sono tutti concordi nel dire che correre e fare sport permette di prendersi cura di se stessi. Correre in strada, esattamente come il camminare, è forse uno dei modi più semplici in assoluto per riuscire a fare sport, senza nemmeno dover pagare un abbonamento in palestra. Ma da adesso in poi, soprattutto se si incontra una pattuglia della polizia, si rischia veramente grosso.

2170 euro di multa per tutti coloro che spingono il piede sull’acceleratore e poco importa che non siano al volante della propria automobile. Insomma, i moderni Speedy Gonzales saranno costretti a pagare una sanzione non poca salata, il tutto sotto l’attenzione delle forze dell’ordine.

Le multe che non ti aspetti

Salvi tutti gli sportivi che sono abituati a correre in strada. Le forze dell’ordine hanno avviato la caccia a quelli che sono i furbetti dell’acceleratore; gli autovelox, che sono finiti spesso all’attenzione degli automobilisti e dei cittadini in generale, sono in grado di inviare le multe agli indisciplinati.

2170 euro è la sanzione massima che ricevono coloro che vengono trovati a a superare il limiti di velocità imposto per più di 60 km/h. La sanzione più severa in assoluto, per tutti i cittadini che si vedranno anche togliere i punti dalla patente e sospendere la possibilità di mettersi alla guida.