Bollo auto ADDIO, adesso arriva il Bollino e lo paghi solo 25€: legge ‘Liberazione auto 2025″

Addio definitivo al bollo auto, da questo momento si paga solo un bollino di 25 euro e niente più tassa da saldare, finalmente.

Siamo di nuovo qui a parlarvi del caro bollo auto, che nonostante tutto, continua a creare non poche discussioni. Odiato dagli italiani, ci si sta avvicinando al momento in cui si potrà dire addio in maniera definitiva. Una tassa che cambierà in maniera radicale e proprio per questo si sta già parlando della nuova legge “Liberazione Auto 2025“.

Un nuovo sistema di pagamento che prevede il pagamento di soli 25 euro per il bollino, riducendo drasticamente i costi che gli automobilisti italiani sostengono annualmente.

La tassa di possesso delle automobili crea non poco scompiglio, per la sua capacità di pesare in maniera determinante sul budget familiare di moltissimi italiani. Non si attende altro che una riforma che sia in grado di alleviare il peso fiscale dei cittadini.

Questo è quindi il momento di vedere nel dettaglio cosa cambierà a breve.

Bollo auto: cosa cambia davvero con la nuova legge?

Cuore di questa nuova riforma è il pagamento di un piccolo contributo, che va a sostituire ufficialmente il bollo auto, per un sistema che si discosta in maniera determinante da quello che era il vecchio sistema che tante critiche aveva smosso. Ovviamente risulta essere molto importante comprendere cosa significa questo, chi potrà accedere alla modifica e soprattutto se possono tutti inoltrare richiesta.

Quello che al momento sembra essere chiaro è che si dirà definitivamente addio alle differenze tra le diverse regioni, con un costo che sarà uguale su tutto il territorio nazionale. Un solo rinnovo annuale e una sola scadenza; ma a rimanere invariato sarà invece il Superbollo, da pagare sulle auto di lusso e quelle ad alte cilindrate.

Facciamo quindi chiarezza sul nuovo bollino

Anche con il nuovo sistema ci saranno alcuni automobilisti esentati dal pagamento; ci si riferisce a coloro che possono beneficiare della legge 104, che si tratti di persone disabili, ovvero dei caregiver, chi è in possesso di veicoli elettrici, almeno per i primi 5 anni dall’immatricolazione. Sono inoltre autorizzati al pagamento di una piccola quota forfettaria, coloro che posseggono auto d’epoca con più di 30 anni e chi, invece ha auto ibride.

Il bollino auto, invece, sarà destinato a coloro che hanno autosili a basso impatto ambientale e che percorrono meno di 5.000 km all’anno. Una fascia di utenti che sono considerati a basso utilizzo e che godranno di un importante incentivo; ricadono in tale fascia: pensionati, studenti, chi utilizza l’auto occasionalmente. Un riforma che potrebbe segnare la fine del bollo.