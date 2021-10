Villeneuve: “Verstappen perfetto fin qui, Hamilton no”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’ex Williams ha dato la sua visione su una rivalità che farà storia

Secondo Jacques Villeneuve sino a questo punto della stagione Max Verstappen è stato perfetto esattamente come il suo team, mentre invece Lewis Hamilton e la Mercedes hanno commesso qualche errore, che ne ha intaccato l’infallibilità degli scorsi anni. Per l’ex pilota della Williams, i punti della classifica generale non riflettono la realtà di questa stagione.

A detta del canadese Lewis quest’anno ha avuto un po’ più fortuna rispetto al pilota della Red Bull. “Lewis Hamilton ha commesso molti errori che gli sono costati un costo basso a differenza di Max Verstappen, che ha pagato un prezzo alto”, ha spiegato Villeneuve a La Gazzetta dello Sport. “Penso a quello che gli è successo in Ungheria e prima ancora a Silverstone. In Mercedes invece, in alcuni casi non hanno avuto il ritmo, come in Turchia e hanno fatto molti errori. Alla fine della fiera, sono sempre vicini in classifica, per questo è difficile prevedere chi vincerà”.

LA CLASSIFICA NON RENDE GIUSTIZIA

Sostanzialmente Jacques Villeneuve è convinto che il rendimento di Verstappen sia stato molto superiore nonostante Hamilton sia solo sei punti dietro di lui in classifica. “Finora, la stagione di Verstappen e della Red Bull è stata semplicemente perfetta, mentre vedo stanchezza in Lewis e la sua squadra”, ha spiegato il canadese.

Probabilmente il problema della Mercedes è l’aver perso l’abitudine a dover scontrarsi con qualcuno, considerando che il team viene da due anni di dominio e che anche nel biennio 2017-2018, lo scontro con la Ferrari non è stato così acceso come con la Red Bull.

“In passato, Mercedes non aveva bisogno di pianificare una buona strategia, vincevano comunque. Come la Ferrari ai tempi di Michael Schumacher: tutti dicevano che erano dei geni, anche quando la strategia era sbagliata, ma erano così superiori che vincevano comunque”, ha continuato Jacques.

Il monito è comunque a non dare per spacciate le Freccenere. Ad Instanbul, seppur con un’ala anteriore dal profilo maggiore, sono stati i più veloci sul dritto. “Probabilmente hanno aumentato la potenza del motore”, spiega Villeneuve. “Lewis avrà un bel vantaggio ad Austin, ma soprattutto in Brasile”.