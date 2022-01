Villeneuve: “Hamilton aggressivo se vuole vincere il mondiale nel 2022”

Jacques Villeneuve si espone parlando di Lewis Hamilton: secondo lui, il campionissimo di Stevenage dovrà essere piuttosto aggressivo nella prossima stagione

Molte volte la Formula 1 dà, la Formula 1 toglie. Nel 2021 ha dato il primo mondiale a Max Verstappen, ma ha tolto l’ottavo titolo dalle mani di Lewis Hamilton. Nonostante le controversie dell’ultima gara, l’intera stagione appena passata è stata intensa e provante: da un lato un grande spettacolo, una battaglia all’ultimo punto e un nuovo campione nell’olimpo delle quattro ruote. Dall’altro lato c’è Lewis Hamilton, il secondo classificato, che ha comunque saputo tenere testa alla grande al classe ’97 olandese. A tal proposito, Jacques Villeneuve ritiene che il britannico Hamilton debba ritrovare l’aggressività necessaria per riprendersi lo scettro nel 2022.

In occasione dei test per la Daytona 500, ha affermato Villeneuve: “Questa stagione è stata positiva per il Motorsport. È stato un finale leggermente controverso, ma lo è sempre quando tutto si riduce all’ultima gara, come è successo ad Abu Dhabi quest’anno. Per la stagione 2022 Lewis [Hamilton, ndr.] deve tornare e provare a vincere il suo ottavo campionato ed essere aggressivo per cercare di vincerlo”.

INCERTEZZA HAMILTON?

Successivamente, il canadese ha proseguito nelle sue dichiarazioni: “Hamilton tornerà nel 2022? Beh, chi lo sa? Nessuno si aspettava che [Nico] Rosberg si ritirasse così all’improvviso, ad esempio. Questo non sembra essere il caso di Lewis, ma chi lo sa con certezza? È davvero un problema sapere cosa sta succedendo nella testa delle persone quando la stagione è molto lunga, credi di sapere come andrà a finire e, alla fine, non succederà come previsto”.

“Penso che la reazione di Hamilton sia stata piuttosto negativa. Ma deve solo ricominciare a girare con la monoposto. Il 2021 è stato emozionante e vedendo come è andata l’intera stagione, Max si è meritato davvero questo campionato. È stato al top per tutto l’anno, gara dopo gara. Ma Lewis non è stato da meno”, ha affermato Villeneuve per concludere.