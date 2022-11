Villeneuve: “Budget Cap? Red Bull….”

Il superamento del Budget Cap da parte della Red Bull fa ancora discutere, e anche Jacques Villeneuve ha espresso il suo parere, rilasciando delle dichiarazioni controcorrenti al quotidiano The Mirror

Il pilota canadese considera che il superamento del tetto dei costi, avvenuto nella stagione precedente da parte della squadra di Milton Keynes, sia un atto premeditato. Nonostante tale polemica sia ormai sulla bocca di tutti, secondo il figlio d’arte ciò non farà diminuire l’interesse nei confronti del Circus. Però, è opportuno che la Federazione faccia chiarezza sulle norme da rispettare e sulle conseguenti sanzioni da attribuire. “La polemica della Red Bull non danneggerà la Formula 1″ ha sostenuto Villeneuve.

“Quando per la spy story la McLaren fu sanzionata con 100 milioni dollari di multa – ha proseguito ai microfoni del quotidiano The Mirror l’ex Williams – negli anni successivi non è successo niente del genere. La sentenza e la sanzione non hanno ancora chiarito di cosa effettivamente si tratta e cosa sia consentito o meno dal regolamento. In ogni caso, a mio parere non hanno imbrogliato“.

Verstappen avrebbe vinto comunque il titolo?

Jacques Villeneuve ricorda inoltre che le modifiche fiscali avvenute a inizio stagione hanno costretto la Red Bull a pagare più soldi del previsto, come per tutti i team. Se tutto fosse rimasto uguale, l’infrazione non sarebbe avvenuta. Il mondiale inoltre non avrebbe avuto risvolti differenti rispetto a quelli già visti, con la conquista del titolo da parte di Verstappen nel GP del Giappone.

“C’è stata una battuta d’arresto nelle tasse. Se fossero rimaste le stesse avrebbero superato il limite di spesa di poco meno di un milione di dollari. Pertanto, per me è difficile dire se la punizione è stata abbastanza severa o meno. La Red Bull è molto forte e avrebbe vinto comunque “, ha concluso Villeneuve. Le polemiche continueranno a esserci sino al tramontare di questa stagione, previsto ormai tra soli due settimane?

Valeria Caravella