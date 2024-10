Vietato fermarsi alla piazzuola: da oggi la multa è una sciabolata | Stacchi un assegno di 5.000€

Attenzione a quando vi fermate alla piazzuola di sosta in quanto potrebbe arrivarvi una multa molto consistente. Questo utente si è visto arrivare 5000 euro da pagare in pochi giorni e sicuramente non se lo sarebbe mai aspettato.

Sono molti gli automobilisti, soprattutto in autostrada che ogni giorno utilizzano le varie piazzuole di sosta per rifocillarsi, riposarsi, mangiare durante un viaggio lungo e così via. Per quanto di sera sarebbe meglio restare nei parcheggi degli Autogrill in modo da essere più tutelati, di giorno prestando sempre molta attenzione sono di grande aiuto.

Naturalmente il decoro su strada è la prima cosa da avere, in quanto il buon senso è il metro di giudizio più sicuro che abbiamo per capire se quello che stiamo facendo può essere accettato o meno dalla collettività.

Diciamo che il passaggio da azione decorosa ad atti osceni in luogo pubblico è molto breve. Per questo bisogna sempre fare attenzione a come ci si comporta. Per aver commesso una scelta sbagliata nella piazzuola, un cittadino è stato multato di 5000 €, sicuramente la prossima volta ci penserà bene.

Quando si definiscono atti osceni in luogo pubblico

La cronaca è piena di fatti discutibili che avvengono nelle varie città italiane da strani personaggi che hanno preso le strade come una sorta di grosso parcheggio personale. Ne stiamo vedendo di tutti i colori, da quello che gira nudo per la città a quello che si è fatto il bagno nelle fontane comunali.

Fino ad arrivare a chi è stato sorpreso in atteggiamenti intimi con il partner, per il quale sarebbe stato meglio affittarsi una stanza in albergo e così via. Insomma, al degrado purtroppo non c’è mai fine. Tutto questo e molto di più, può essere inserito tranquillamente in quello che la legge definisce come atti osceni in luogo pubblico, regolati dall’art. 529 del codice penale. Precisamente la norma rivela: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”.

Il caso della multa di 5000 euro

In merito al discorso degli atti osceni in luogo pubblico non stupisce il fatto che un giovanotto di 29 anni qualche anno fa sia stato multato di 5000 € per essersi fermato nel parcheggio del centro commerciale, in una zona totalmente all’aperto per fare “plin plin” come direbbe Cristina Chiabotto. Non essendo coperto da nulla, come l’hanno visto i carabinieri, avrebbero potuto vederlo tutti, donne e bambini inclusi.

Tenete conto che la sanzione amministrativa per chi commette questo genere di reato va dai 5000 € ai 30.000 €, per non parlare dell’aggravarsi della pena, arrivando anche al carcere dai quattro mesi ai quattro anni e sei mesi, se le azioni vengono svolto davanti a luoghi frequentati di minori. Insomma, il pudore nei luoghi pubblici è un discorso preso molto seriamente dalla legge, tenetelo a mente.