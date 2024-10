Renault Fuego, la prima auto al mondo a montare negli anni ’80 questa tecnologia | Oggi è su tutte le macchine

Erano gli anni ’80 e queste Renault Fuego aveva una tecnologia che nessuno aveva mai visto prima di quel momento, ma che adesso è scontata.

Renault è una delle case automobilistiche che nel corso degli anni ha fatto la storia dei motori in tutta Europa e forse nel Mondo intero. Renault è considerata una casa automobilistica che offre notevoli possibilità in termini di affidabilità delle vetture immesse sul mercato. Alcune automobili sono state dei must have per gli appassionati, un tuffo nella modernità in un momento in cui di moderno c’era poco.

Le vetture degli anni ’80 erano molto diverse da quelle attuali e Renault è stata in grado di seguire lo sviluppo del mondo automobilistico.

Certo, il mercato delle automobili elettriche sta mettendo anche lei in seria difficoltà, ma in questo ci verrebbe da dire, mal comune, mezzo gaudio, considerando che tutte le case automobilistiche sembrano avere non poche difficoltà a riguardo.

Ma in passato Renault sembra essere stata una vera e propria pioniera dello sviluppo automobilistico. La Renaut Fuego, ad esempio, è stata la prima ad avere in dotazione una tecnologia che ora ci sembra scontata ma che prima non lo era affatto, ecco di cosa si tratta.

Chi ha poco più di 40 anni se la ricorderà

Se sei nato negli anni 2000 non sai nemmeno di cosa stiamo parlando ma chi ha più di 40 anni conosce sicuramente la Renault Fuego. Coupé a 2 Port e 4 posti che era stata sviluppata sulla base della Renault 18. Progettata da Robert Opron un’intera generazione restò senza parole per questa automobile che con una lunghezza di poco più di 4 metri e 30 è ben proporzionato e molto attraente.

L’unica versione resa disponibile sul mercato era la 2.0 GTX da 110 CV, ma quello che di lei è rimasto nella storia non è il suo motore o il suo aspetto, ma il suo essere stata la prima auto con chiave dotata di telecomando.

Il telecomando che ha fatto la storia

Un equipaggiamento completo era il vanto di questa automobile che aveva gli alzacristalli elettrici e la chiusura elettromagnetica delle porte di serie. La prima auto ad incorporare il telecomando per le porte, che ad oggi è qualcosa di indispensabile per gli automobilisti e quasi del tutto scontato.

Un grosso portachiavi con un unico pulsante centrale che permetteva di chiudere le porte e una luce rossa che indicava che il telecomando era in azione. Un sistema pensato da un ingegnere rumeno di nome Abram Neiman che fondò una società di serrature in Francia.