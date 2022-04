Vettel “vede” il ritiro. Ma non è ancora detta l’ultima parola

Le cose sono andate differentemente da come ci si aspettava. Ne è convinto anche Sebastian Vettel che non ha nascosto di stare pensando al ritiro dalla massima serie automobilistica

Le indiscrezioni ormai si rincorrono da alcune settimane. E la possibilità che il pilota tedesco possa decidere di chiudere baracca e burattini con la Formula 1 non è così remota.

La AMR22 non si è dimostrata all’altezza delle avversarie e potrebbe rivelarsi come uno dei fattori che porterebbe Sebastian Vettel al ritiro.

Non si può nascondere che il 34enne abbia vissuto un avvio di stagione complesso. Dopo aver perso i primi due Gran Premi della stagione a causa del Covid e aver toppato in Australia, a Imola sembrano esserci i primi segnali positivi del 2022.

Grazie a una buona prestazione, Vettel scatterà dalla nona posizione della F1 Sprint. Un risultato positivo che però ha la necessità di non rimanere un caso isolato. Altrimenti la parola ritiro non sarà più così lontana.

“Arriva per tutti il momento in cui questo viaggio finisce e ne inizia un altro, qualunque esso sia.

Tutto dipenderà da come va il 2022 e poi da lì prenderò la decisione. Per il momento non lo so ancora – ha raccontato Vettel – Il mio contratto scadrà alla fine di questa stagione e, non è un segreto, non stiamo affrontando l’anno come ci saremo aspettati ma credo che sarebbe sbagliato darlo per andato già ora“.

Presto per parlare di ritiro

Vettel ha alle sue spalle una carriera di tutto rispetto. E, sebbene la sua passione per la Formula 1 sia ancora intatta, correre sapendo già che sarà quasi impossibile riuscire a vincere richiede una motivazione diversa. Soprattutto per un pilota con un passato così vincente.

“In tutta onestà ho passato circa 15 anni fantastici. Se guardo al mio passato, quando lottavo per i campionati, le vittorie, pole position e podi, c’era un retrogusto differente – ha ammesso il pilota di Aston Martin – Non è un segreto: se non riesci a giocarti le posizioni che contano tutto ha un gusto diverso. Devi trovare nuove motivazioni che ti spingano ad andare avanti ma fa parte della natura dello sport“.

Tutto dipenderà dalla crescita del team

Il campionato 2022 di Formula 1 deve ancora entrare nel vivo. Con diciotto Gran Premi ancora da disputarsi e i team che solo nei prossimi appuntamenti porteranno in pista i primi aggiornamenti, buttare l’annata nelle ortiche e prendere decisioni affrettate non è la scelta migliore.

Ne è convinto anche Vettel: “La squadra ha dimostrato di stare crescendo e alcune cose sembrano molto promettenti, non solo per il 2022 ma anche in chiave futura. Questo sarà uno dei fattori che mi faranno prendere la decisione finale. Ma per il momento è troppo azzardato parlarne ora“, ha concluso il tedesco.