Vettel sul ritiro: “Ormai sempre più reale”

Ultimo anno in Formula 1 per il pilota tedesco dell’Aston Martin, Sebastian Vettel riflette sugli anni passati in Formula 1 con nostalgia, parlando alla stampa del suo ritiro

Stagione giunta quasi al termine quella del 2022, con ormai tre gare al termine. Tra diversi cambiamenti preannunciati per il prossimo anno c’è il ritiro di Sebastian Vettel, ‘storico’ pilota in griglia da ormai 15 anni. Sebastian Vettel esordì per la prima volta nel Gran Premio degli Stati Uniti dove sostituì il polacco Kubica, diventando così il più giovane pilota di Formula 1 ad aver conquistato punti iridati.

Oggi il pilota tedesco dell’Aston Martin confessa alla stampa le proprie sensazioni sull’annunciato ritiro , guardando avanti ai restanti Gran Premi per questa stagione di Formula 1.

Vettel: Upcoming F1 retirement “getting a little bit more real” https://t.co/urj2SoTdIM — CarLoversSg (@CarLoversSg) October 27, 2022

Le parole di Vettel: curiosità sul futuro o nostalgia del passato?

“Inizia a diventare sempre più reale. A Suzuka ero un po’ triste dopo le qualifiche e inoltre nella gara di domenica ci sono stati continui alti e bassi, la gara era cosi diversa. E’ un posto speciale , mi mancherà“, continua Vettel.

“Non lo so come sarà Abu Dhabi. Ovviamente dal punto di vista del punteggio non credo che io possa aspettarmi che avvenga un miracolo. Certo, d’altra parte non vedo l’ora di sapere cosa ci sarà dopo.”

Successivamente il pilota trentacinquenne parla delle sensazioni avvertite nel corso dei passati Gran Premi , e del suo punto di vista sull’ambiente creatosi all’interno del paddock: “Sono solo curioso di sapere cosa avverrà dopo. Non che io ora odi la Formula 1 ovviamente. Sono felice del ritiro, ho fatto una decisione e ora sono proiettato solo su quel che avverrà. La mia prima gara è stata ad Indianapolis, quindi quel posto sarà sempre a me caro.”

Infine Sebastian Vettel termina l’intervista raccontando di aver fatto un curioso ritrovamento ad Indianapolis: “Domenica mattina mentre correvo ho ritrovato una monetina e ho deciso che la terrò con me come ricordo. Sarà sempre un posto speciale.”

Vittoria Vocino