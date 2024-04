Vettel su Alonso: “Il rivale più duro che abbia mai avuto”

Per il quattro volte Campione del Mondo il pilota migliore è Hamilton. Schumacher invece è il suo “eroe”. Nonostante questo, per Vettel, il rivale più duro è stato Fernando Alonso

Sebastian Vettel ha analizzato gli anni più gloriosi della sua carriera e ha citato tre piloti: Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Fernando Alonso. Il tedesco ritiene che il due volte campione sia stato il rivale “più duro” che abbia dovuto affrontare, affermando che “È molto competitivo”. Il quattro volte Campione del Mondo è stato uno dei rivali di riferimento per lo spagnolo, e viceversa.

Le loro carriere si sono intrecciate, coincidendo in gran parte con il loro periodo di massimo successo. Sebbene Alonso abbia vinto due campionati del mondo prima che Vettel arrivasse all’allora dominante e competitiva scuderia Red Bull, il “viaggio” dello spagnolo alla Ferrari ha visto in Sebastian il suo principale rivale. “Molto competitivo, credo sia stato il rivale più duro che abbia mai affrontato”, ha detto il tedesco a talkSPORT in merito ad Alonso. “Con lui ho sfiorato la vittoria in un campionato. E per tutta la mia carriera, in generale, è stato il pilota sempre presente, sempre pronto a battagliare in pista“.

Vettel: “Hamilton il migliore, ma Schumacher…”

Tuttavia, quando si è trattato di scegliere il migliore, Vettel ha avuto poche esitazioni tirando fuori due nomi: Hamilton e Schumacher. Entrambi hanno avuto una certa influenza sulla sua carriera. Il britannico è stato colui che lo ha “sollevato” da campione dal 2014, quando è iniziato il periodo vincente della Mercedes, e in generale il sette volte campione è sempre stato un riferimento per lui.

Per quanto riguarda Schumacher, invece, non hanno condiviso la pista nell’apice delle loro rispettive carriere, visto che Schumacher era già negli ultimi anni della sua carriera, ma non per questo non lo ricorda con affetto. Una cosa che è stata dimostrata anche dalle sue parole nei confronti del figlio Mick.

Così è stato chiaro quando gli è stato chiesto chi, per lui, è il miglior pilota: “Direi Michael e Lewis. Perché? Perché i numeri parlano da soli“, ha detto. “Michael era il mio eroe e Lewis è il migliore in termini di statistiche”, ha concluso.