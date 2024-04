Hamilton: “Vettel ottimo per Mercedes nel 2025”

Secondo Hamilton, il quattro volte campione del mondo, Sebastian Vettel, potrebbe essere un suo degno sostituto nel 2025. Mercedes ci starà pensando?

Lewis Hamilton ne è certo, e sarebbe ben felice di vedere Vettel al suo posto nel 2025. Due stagioni di assenza sono troppe e riavere il tedesco in griglia sarebbe un onore per tutti. Russell si ritroverebbe quindi ad avere come compagno di squadra un altro campione del mondo. Per il britannico Vettel sarebbe un ottimo sostituto per la scuderia di Brackley. I suoi record non si raccontano da soli e tra tutte le voci questa pare essere una delle poche certezze.

Eppure Hamilton ha parlato anche per la prima volta di un suo possibile sostituto e non sembra avere dubbi al momento. Il tavolo delle possibilità si riempie di nomi ma per il numero 44, Vettel possiede già il pass per ottenere quel sedile. “Mi piacerebbe che Sebastian tornasse. Penso che sarebbe un’ottima opzione per la squadra, un pilota tedesco e quattro volte campione del mondo. Qualcuno che abbia grandi valori e possa portare avanti la Mercedes”, così ha commentato Hamilton nella conferenza stampa giapponese. “L’unica cosa che mi interessa è che la squadra recuperi integrità.”

In Mercedes serve empatia e collaborazione

“Serve qualcuno con compassione che sappia lavorare con le persone fantastiche che ci sono. L’importante ora è risollevarsi”. Vettel è noto per essere un pilota estremamente sensibile, oltre che bravo. Hamilton sa che, qualora dovesse prendere il suo posto, non vi sarebbe nessun tipo di egoismo. George e lui sarebbero una coppia perfetta. “Eppure per trovare un partner hanno molte opzioni”, aggiunge. Si è consci del conto alla rovescia e il mercato piloti è ancora indeciso. O così pare. A Hamilton invece restano solo – o ancora – 21 gare come pilota Mercedes.

Il britannico continua a portare avanti la sua ultima stagione con le frecce argento, ma come abbiamo visto lo fa controvoglia quasi. Sette titoli mondiali sono abbastanza per lui nella scuderia tedesca. “Mi mancherà per sempre. Correre è lo sport più bello del mondo, la migliore esperienza che possa esserci. E poi è una sensazione incredibile lavorare con una squadra sulla strada verso la vittoria e ottenere grandi cose. Per me, non ci sarà mai essere qualcosa che mi faccia sentire lo stesso”, ha detto Lewis in conclusione. Ma si sa, la speranza di vedersi vincere in Rosso gliela si legge negli occhi.

Francesca Luna Barone