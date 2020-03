Vettel: “Non cambierei nulla della mia carriera”

Sebastian Vettel ha risposto alle domande dei fan della Ferrari attraverso i profili dei social media della Scuderia

Vettel ha spiegato che non cambierebbe nulla nella sua carriera sportiva perché ha avuto molto successo. Il tedesco ha affermato che non darebbe alcun consiglio al giovane Sebastian che ha debuttato in Formula 1 nel 2007. Pensa che tutto ciò che è accaduto sia avvenuto per qualche motivo, e che i momenti complicati l’abbiano reso migliore. In questo momento, il quattro volte Campione del Mondo si trova in una situazione difficile. Secondo i resoconti della stampa italiana, la Ferrari si è offerta di rinnovarlo per un solo anno e con una riduzione dello stipendio.

“Non vorrei dare alcun consiglio al vecchio Seb. Tutto quello che è successo è avvenuto per un motivo. Sono molto fortunato ad aver svolto una carriera così. Non mi sarebbe piaciuto avere alcuna scorciatoia. Ci sono momenti difficili ma ti servono per essere più forte“, ha dichiarato. Il quattro volte Campione del Mondo è a casa con la famiglia. Ha spiegato che l’epidemia di Coronavirus è un problema molto serio ed esorta tutti a essere responsabili e rimanere a casa.

VETTEL DOPO IL RITIRO VORREBBE STUDIARE INGEGNERIA MECCANICA

“Non posso dare molti consigli. Questa pandemia deve esser presa sul serio, devi prenderti cura di te stesso e degli altri, specialmente delle persone più anziane. Lavati le mani regolarmente e rispettate la direttive emanate, oltre a mantenere le distanze dagli altri” ha aggiunto il pilota tedesco della Rossa di Maranello. Vettel non esclude di studiare Ingegneria meccanica quando si ritirerà dalla Formula 1.

Cosa che avrebbe voluto fare prima di diventare un pilota professionista, perciò a tal proposito ha affermato:“Prima di iniziare a lavorare professionalmente, quando ho finito il liceo stavo pensando di andare all’università e studiare Ingegneria meccanica. Adesso ho altri hobby, ma amo sapere tutto di come funzionano le monoposto. Potrebbe essere qualcosa per il futuro”.

I FAN GLI REGALANO GRANDI SORRISI

Vettel ha riconosciuto che il miglior regalo che un fan può offrirgli è quello di disegnare un sorriso sul suo volto. Infatti apprezza sempre le gentili dimostrazioni di supporto da parte dei suoi sostenitori. “Penso che la cosa migliore che possa ricevere dai fan sia che mi facciano sorridere. Ricevere i loro messaggi, i loro regali e le loro lettere. Pensare che qualcuno ti abbia dedicato del tempo, è molto speciale. Lo apprezzo molto e gliene sarò sempre grato”, ha dichiarato il quattro volte Campione del Mondo per concludere.