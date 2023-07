Domenicali: “Sul team Andretti non cambio idea”

La spinosa questione dell’ampliamento della griglia riemerge, e Domenicali riconferma la sua posizione

Il dirigente della Formula 1 rimane fermamente contrario all’ingresso di una 11ª squadra nella griglia, ma sostiene anche che non si tratti di soldi. Tra i team interessati spicca quello di Andretti, ma Domenicali non ha mai celato le sue perplessità. Numerose sono le sue dichiarazioni, da cui si evince da sempre una posizione molto netta. Lo scorso febbraio, la FIA ha aperto il processo di candidatura per l’11ª squadra, con la speranza di prendere una decisione entro la fine di giugno. Tuttavia, ciò non è accaduto, mentre diverse delle squadre esistenti si sono pronunciate contrarie.

I Team Principal sono preoccupati non solo di dover condividere il montepremi, ma anche che una 11ª squadra potrebbe sminuire il valore dello sport. Domenicali concorda con loro sul fatto che una squadra aggiuntiva non sia necessaria per il successo della Formula 1. “Credo che, onestamente, se il valore che sta portando allo sport è importante, reale e stabile per il futuro, ci sia anche un’altra considerazione che si deve fare. Se la competizione sta crescendo, penso che 10 squadre siano più che sufficienti per creare spettacolo o business, e per l’attenzione che vogliamo ottenere in pista“.

Sei mesi dopo, Domenicali afferma di mantenere ancora quella posizione. “Non cambio idea“, ha dichiarato a Motorsport.com. “Non è una questione di soldi, come abbiamo detto, e non voglio anticipare nulla perché c’è un processo di valutazione” continua convinto l’amministratore delegato della Formula 1. “Ho rispetto per le procedure della FIA, e molto presto arriveremo alla conclusione. Come ho sempre detto, dobbiamo assicurarci di prendere le decisioni giuste per il business. Credo che questo sia il compito della FIA e di tutti noi. Quindi, questa è una decisione che verrà presa nei prossimi mesi“.

Domenicali ha quindi cattive notizie per Andretti?

Chiesto specificamente riguardo ad Andretti, con Michael Andretti che di recente ha commentato duramente le procedure, Domenicali ha risposto: “Ci sono aspetti positivi e negativi, fa parte dell’valutazione che stiamo facendo. Quindi non posso anticipare nulla. Stiamo procedendo in modo molto serio e corretto. Quindi, non appena saremo pronti per affrontare questa discussione, informeremo tutti“. Andretti è uno dei cinque aspiranti che hanno presentato la loro candidatura per un posto in griglia insieme a Carlin, Hitech, Formula Equal e LKY SUNZ.

Ma mentre il CEO del Circus sostiene che non si tratti di soldi, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ammette che in parte lo è. “Non esiste una lega sportiva matura al mondo, che si tratti di un campionato di calcio nazionale, della Champions League, della NBA, della NFL, della NHL, in cui una situazione del genere sia possibile semplicemente creando una squadra e unendosi” ha detto il Team Principal della Mercedes ai media. “Devi qualificarti, devi passare attraverso le categorie, dimostrare impegno verso il campionato, come abbiamo fatto nel corso degli anni“. Poche speranze quindi, ma nessuna ufficialità: ad Andretti non resta che attendere.

Elisabetta Bianco