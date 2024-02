Schumacher: “Vettel vorrebbe tornare”

L’ex pilota tedesco Ralf Schumacher parla dell’eventuale rientro di Sebastian Vettel nella classe regina del Motorsport

Stando alle parole di Schumacher, Sebastian Vettel sarebbe pronto a tornare. Indiscrezione che sembra essersi accentuata, soprattutto, dopo il passaggio di Hamilton alla Ferrari. Un trasferimento che lascia vuoto un importante, e molto desiderato, posto alla Mercedes. Ed è proprio nella scuderia anglo-tedesca che Ralf Schumacher vedrebbe bene il suo connazionale.

Dal suo abbandono alla Formula 1 nel 2022, tante sono state le voci di un possibile ritorno del quattro volte Campione del Mondo. E con la necessità di trovare un sostituto per Lewis Hamilton, la Mercedes dovrebbe considerare, l’ormai ex, pilota dell’Aston Martin. O almeno, questa sembrerebbe essere l’idea che continua a girare tra i principali mezzi di comunicazione. E le parole di Schumacher sembrano solo che aumentare la, possibile, veridicità dell’indiscrezione.

Dopo il passaggio di Hamilton, il mercato azionario è cambiato

Nel corso di un’intervista a Sky Deutschland, Ralf Schumacher ha parlato del possibile ritorno di Vettel. “Ho sentito che Sebastian Vettel vorrebbe tornare alla guida di una monoposto“, ha infatti dichiarato Schumacher alla piattaforma televisiva. “Ovviamente è necessario chiudere un divario ora“, ha continuato il tedesco. “È visibile cosa sia accaduto nel mercato azionario dopo il trasferimento di Hamilton alla Ferrari“. Quest’ultimo ha infatti “scatenato qualcosa“, e non solo per il fratello di Michael Schumacher.

Ovviamente tanti continuano a chiedersi quale sarà la line-up finale della Mercedes per la stagione 2025. I piloti senza contratto saranno diversi (Fernando Alonso, Carlos Sainz ed Esteban Ocon, per citarne alcuni), ma non si esclude l’ingresso di volti nuovi nella Formula 1. Con Toto Wolff che ha più volte negato un possibile ritorno di Vettel, le indiscrezioni sul giovane talento Andrea Kimi Antonelli, pronto al suo debutto in Formula 2, iniziano a farsi sempre più insistenti. Non ci resta che aspettare la prossima mossa della Mercedes che, visto l’attuale mercato piloti, potrebbe solo sorprenderci.

