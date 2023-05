Il sogno di Verstappen: “Vorrei queste piste in Formula 1”

La Formula 1 si sta espandendo negli Stati Uniti con all’attivo tre Gran Premi, a Max Verstappen piacerebbe vedere altre piste

La stagione di Formula 1 2023, vedrà l’ingresso di Las Vegas, che va ad aggiungersi alle altre tappe esistenti negli Stati Uniti, come Miami e Austin. Queste ultime due, hanno raccolto tanto entusiasmo di pubblico, tra gli statunitensi e tra gli addetti della Formula 1, i quali non disdegnerebbero in futuro allargare i confini, e portare un quarto Gran Premio nel “Paese a stelle e strisce”. Anche tra i piloti, come Max Verstappen, vincitore del GP Miami, al quale non dispiacerebbe poter vedere altri circuiti in un futuro calendario della Formula 1.

Max Verstappen ha dichiarato di preferire i circuiti permanenti, ai cittadini, e che gli piacerebbe poter aver più gare negli Stati Uniti.

“Mi piace di più il circuito normale, ma mi piace venire in America. Trovo il circuito normale, come per esempio Austin, molto più stimolante. Tuttavia, la città stessa, come Miami, è molto divertente,” ha così dichiarato il due volte campione del mondo a RacingNews365.com.

Altre due piste americane?

In passato la Formula 1 ha corso a Indianapolis, sul circuito ricavato all’interno del mitico ovale, e che eventualmente con qualche modifica, sarebbe interessante rivederlo nel Circus. Ma, Verstappen avrebbe in mente due tracciati, dove poter nel futuro correre un Gran Premio, tra cui il Virginia International Raceway.

“Mi piace anche il Virginia. Forse un po’ meno, in una monoposto Formula 1, ma con le GT è una bella pista. Anche Road America è molto carina. Sono dei circuiti veloci, ma se si corre su un determinato circuito, si potrebbe sempre apportarvi delle modifiche,” ha così spiegato.

Un ritorno del Mugello?

E tra i circuiti storici, che gli piacerebbe rivedere in calendario, Max Verstappen ha inserito il Mugello. Il tracciato toscano, ha fatto la sua apparizione in Formula 1 nel 2020, nel calendario modificato per via della diffusione del Covid-19.

“Mi piacerebbe rivedere il Mugello. Non ho corso molto lì, soltanto due volte!” ha commentato il pilota della Red Bull.

Al Mugello, in occasione del GP della Toscana la corsa di Max Verstappen terminò appena due curve prima dell’incidente avvenuto sul rettilineo, che ha coinvolto Pierre Gasly, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean.

“La pista è molto bella. Come Imola, anche quello è assolutamente un bel circuito,” ha così concluso.