Squadra che funziona non si cambia: Mercedes e Petronas insieme anche oltre il 2026

Squadra che funziona non si cambia, questo motto è stato preso alla lettera dalla Mercedes che nonostante avesse un accordo valido fino alla stagione 2026 ha deciso di prolungarlo anche oltre

L’obiettivo della massima serie automobilistica di arrivare ad emettere zero emissioni entro il 2030 è stato abbracciato da tutti i team, tra questi anche Mercedes, con quest’ultima che per dare un segnale e una conferma a ciò ha voluto rinnovare in anticipo la propria partnership con Petronas anche oltre il 2026.

Questa partnership segnerà una collaborazione ricca di successi, passati e si augurano futuri, lunga quasi due decenni oltre che a segnare un impegno di ambedue le società per un futuro più sostenibile. Ma non solo, ciò indica anche la determinazione a eccellere nella sfida tecnica annunciata qualche tempo fa dai nuovi regolamenti sulle power unit validi dal 2026.

UN MESSAGGIO INSOLITO CHE INDICA CHE “SIAMO UNA FAMIGLIA”

L’annuncio del proseguo a lungo termine dell’accordo tra le due parti è stato dato in occasione del weekend del Gran Premio di Singapore, con il team principal della squadra Toto Wolff che ha commentato ciò affermando come: “Oggi stiamo facendo qualcosa di un po’ insolito, annunciando una partnership che inizierà tra quattro anni. Questo è un messaggio importante: il nostro team e Petronas non sono più solo partner, siamo una famiglia e saremo una squadra per molti altri anni a venire“.

Proseguendo, spiega anche che: “Dal 2026, il carburante sostenibile avanzato sarà al centro delle prestazioni della Formula 1 e questo ci offre una fantastica opportunità per dimostrare la nostra esperienza in questo campo, sia attraverso la power unit che attraverso Petronas Fluid Technology Solution. Siamo entusiasti di correre verso il futuro insieme a loro, con l’ambizione di stabilire ancora una volta lo standard, nelle nostre prestazioni in pista e aprendo la strada alla transizione di una squadra sportiva globale verso un futuro senza rete”.

UNA VISIONE CONDIVISA

Dal 2010 anno in cui le due società si sono affiancate la squadra di Brackley ha conquistato otto campionati del mondo costruttori e 115 vittorie, un risultato unico nella massima serie automobilistica. Successo sostenuto e reso possibile da una continua innovazione tecnica di colui che si può definire un “partner storico” delle Frecce d’Argento.

Di fatti, il presidente e amministratore delegato di Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik, ha dichiarato: “Quello a cui state assistendo oggi testimonia la convinzione condivisa sia di Petronas che di Mercedes: che la sinergia e l’ambizione condivisa di entrambe le parti forniranno un percorso per fornire responsabilmente agli sportivi e ai nostri clienti un’energia più pulita e sostenibile“.

IL CARBURANTE DEL FUTURO

La Formula 1 ha stabilito che dal 2026 la direzione della Serie debba essere molto più sostenibile, ponendosi come obiettivo quello dell’elettrificazione al 50% del propulsore e lo sviluppo di carburanti sostenibili al 100% rilevanti anche per le auto stradali. Dunque tante soluzioni innovative saranno richieste ai partecipanti e l’azienda malaysiana si dice pronta per questa transizione, così come trapela dalle parole del vicepresidente esecutivo Datuk Sazali Hamzah: “Grazie alla nostra partnership di lunga data e alla vasta esperienza, Petronas è completamente attrezzata con le capacità per perfezionare la tecnologia per produrre e fornire carburante sostenibile avanzato al 100% per le power unit di prossima generazione”.