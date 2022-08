Vettel e il ritiro: “Ho paura di ciò che mi aspetta”

Sebastian Vettel parla di nuovo del suo ritiro, ma stavolta esprimendo la sua paura e le sue insicurezze sul post-carriera

Sebastian Vettel, dopo aver avuto una delle migliori carriere in Formula 1, ha deciso di appendere il casco al chiodo dal 2022. Il tedesco torna a parlare della fine di questa sua avventura nella categoria regina, e lo fa mettendosi a nudo. Le parole di Vettel per Motorsport Week riguardo il suo ritiro trasudano di paura e ansia per ciò che ne sarà dopo la Formula 1.

Il pilota della Aston Martin pensa che sia il momento giusto per dire addio. Vettel ha deciso di dedicarsi di più alla sua famiglia, anche se in fondo teme per tutto ciò che verrà. Per lui è una grande sfida mettere fine alla sua carriera e concentrarsi su qualcosa di completamente diverso. “Non so come gli altri rispondano a questo tipo di domande sul loro futuro, ma non funziona così, penso che possa essere un modo per proteggere me stesso. Ad essere sinceri, ho paura di ciò che verrà, può essere un buco, non so quanto profondo sarà e se potrò uscire da lì”.

“Penso sempre a quello che verrà e che la gara migliore deve ancora arrivare, anche se alcuni pensano che sia una sciocchezza per il fatto che non correrò più. Mi riferisco alla mia vita personale e per tutti gli uomini e tutte le donne che si dedicano allo sport, la sfida più grande è quando si lascia e ci si dedica a fare altre cose, che affronterò ora”, ha aggiunto il tedesco.

“POSSO CONTARE SULLA MIA FAMIGLIA”

Sebastian Vettel non ne ha mai fatto segreto: la sua famiglia è la sua forza. Il pilota ha sempre apprezzato tutto il supporto che ha avuto dal suo ambiente da quando è arrivato in Formula 1, circa dieci anni fa. “Posso contare sul grande sostegno delle persone che sono state al mio fianco durante questo percorso e che continueranno a essere presenti per aiutarmi su ciò che è meglio per me. Speriamo di prendere le decisioni giuste in futuro per progredire e diventare una versione migliore di me stesso nei prossimi dieci anni”, ha commentato Sebastian per concludere.