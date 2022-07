Ritiro Vettel: la reazione della Formula 1

Giovedì 28 luglio 2022, è la giornata di Sebastian Vettel: dall’apertura del suo account Instagram, poi l’annuncio del ritiro dalla Formula 1 a fine stagione

Una vera e propria doccia fredda, di quelle che ci servirebbe in queste giornate torride. Sicuramente era nell’aria da qualche tempo, ma chi l’avrebbe mai detto? E così Sebastian Vettel appenderà il casco al chiodo a fine 2022, dopo 15 anni trascorsi in Formula 1.

15 stagioni vissute dal pilota tedesco, tra gioie, vittorie, incredibili imprese e record raggiunti. Ma anche sconfitte, periodi bui, dolori e sfortune, soprattutto nelle ultime stagioni. Tuttavia, non dimentichiamoci che Vettel, 35 anni da poco compiuti, è un 4 volte Campione del Mondo.

Era il 2007, quando un giovanissimo Seb approda in Formula 1, chiamato dalla BMW Sauber per sostituire Robert Kubica, in seguito al terribile incidente in Canada. Poi, l’avventura in Toro Rosso nel 2008, con tanto di vittoria a Monza, sotto il diluvio. Infine, la promozione in Red Bull, e con essa un ciclo vincente, che lo porta a dominare e conquistare i suoi 4 titoli iridati piloti.

A fine 2014 il suo addio alla Red Bull, per intraprendere una nuova ed altrettante entusiasmante avventura in Ferrari, a partire dal 2015 e fino al 2020. La storia tra Seb e la Ferrari, è stata caratterizzata da alti e bassi, diverse vittorie ma anche sconfitte, ma carica di passione. Per tanti motivi, purtroppo è mancato l’obiettivo di vincere almeno un titolo. Si sa, che non sempre le cose vanno come si è voluto o sognato, ma Seb attraverso i risultati, è rimasto nella storia della Ferrari.

Infine, l’approdo in Aston Martin in queste ultime due stagioni. Un progetto, al quale Sebastian Vettel ha creduto e sperato, ma anche qui, qualcosa è mancato, e soprattutto una macchina competitiva.

15 anni sono tanti, così come tutto ciò che Sebastian Vettel ha portato con sé, tra talento, passione, competitività, passione e amore vero, verso la Formula 1 e la sua storia. Un pilota puro, semplice, sportivo e corretto, ma anche un ragazzo che nel corso degli anni, oltre a crearsi una famiglia, ha coltivato altri interessi, che sicuramente lo porterà a essere impegnato, da pensionato dalla Formula 1.

È inevitabile, che l’annuncio del ritiro di Sebastian Vettel, abbia immediatamente scosso l’intera Formula 1, tifosi e appassionati, consapevoli del fatto che mancherà molto.

La community della Formula 1, ha fin da subito reso omaggio al 4 volte Campione del Mondo e vincitore di 53 Gran Premi. Team, piloti e addetti ai lavori, con i quali Seb ha condiviso parte della sua carriera, stanno inondando i loro profili social, con messaggi, ricordi, omaggi, saluti e ringraziamenti.

Il saluto di Aston Martin, Red Bull, Ferrari

It’s been an honour to share so many memories with you in Formula 1. Looking forward to enjoying the last few races together in the paddock. Ti vogliamo bene, #Seb5 ❤️

Il saluto dei piloti

