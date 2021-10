Vettel e il compleanno prima dell’udienza FIA

Sebastian Vettel racconta il suo 30esimo compleanno, il migliore secondo il tedesco, alla vigilia dell’udienza FIA dopo il GP d’Azerbaijan 2017

Difficile non ricordare quanto accaduto a Baku nel 2017 tra Vettel e Hamilton, uno degli episodi più controversi del pilota tedesco. Durante il regime di Safety car, infatti, il sette volte campione del mondo aveva inchiodato mettendo alla prova i riflessi di Vettel. Il pilota numero 5 aveva dunque tamponato la vettura di Hamilton, per poi affiancarlo e dargli una sportellata. Questo portò ad un‘udienza tra FIA e Vettel a Parigi il cui esito sono state le pubbliche scuse del tedesco e 3 punti di penalità sulla superlicenza. Ma la curiosità deriva dal fatto che Vettel, il giorno prima, avesse festeggiato il proprio compleanno con amici tanto da essere “di buon umore” per le bevande alcoliche ingerite.

La notizia ci arriva da un simpatico video pubblicato negli scorsi giorni dalla F1 sul proprio sito e sui canali social. Una sfida al famoso gioco “Jenga” tra Mick Schumacher e Sebastian Vettel, condito da delle domande riportate sui tasselli che i due si sono scambiati. Una di queste, posta dal figlio del Kaiser al quattro volte campione del mondo, riguardava il miglior compleanno trascorso da quest’ultimo.

“Il mio 30esimo, perché avevo molti amici lì. Abbiamo fatto una bella festa. Non festeggio normalmente il mio compleanno ma 30 anni, ho pensato fosse un'”occasione speciale”. Ero davvero di buon umore, se capisci cosa intendo” racconta Vettel, mimando con la mano il gesto di una bottiglia, a far intendere che l’artefice fosse l’alcol. “E il giorno dopo ho avuto l’udienza presso la FIA a Parigi a causa dell’incidente di Baku. Sai, quando ho guidato addosso a Lewis, perché ero arrabbiato che si fosse fermato, bla bla bla…” termina il tedesco.