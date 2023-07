Vettel continua la sua campagna sulla sostenibilità riaprendo le porte alla Formula 1

Sebastian Vettel continua la sua sensibilizzazione sul fronte climatico ed ambientale, sperando che anche la Formula 1 si diriga verso la giusta direzione. Numerosi i colloqui tra il pilota tedesco e Domenicali: possibile ritorno per un nuovo ruolo da ricoprire?

La sostenibilità è tra gli obiettivi principali di Sebastian Vettel che dopo le sue apparizioni ad eventi come Race of Champions e il Goodwood Festival of Speed, ha discusso ampiamente della pericolosa crisi climatica che stiamo fronteggiando negli ultimi tempi. Il pilota tedesco ha difatti iniziato questa sua campagna di sensibilizzazione quando era ancora un pilota di Formula 1. Molte sono state le occasioni in cui il quattro volte campione del mondo è apparso nel paddock con messaggi forti, volti a sensibilizzare gli spettatori e le istituzioni mondiali sulla delicata situazione climatica

Sebastian Vettel drives #AyrtonSenna‘s McLaren MP4/8 powered by synthetic fuels at #FOS. He even gets a little bit of oversteer! pic.twitter.com/hFAYivEHKK — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 17, 2023

Le ultime stagioni all’interno della massima categoria non sono state tra le migliori condotte. Molti si chiedono se oltre il desiderio di avere nuovi stimoli altrove, fra le ragioni del ritiro di Vettel ci fu anche la situazione ambientale. A fronte di ciò il pilota tedesco ha commentato: “Se ha influito sulla mia prestazione, non lo so, è difficile saperlo . È sempre difficile immaginarlo nelle corse. Probabilmente direi di no, ma se lo facesse, non me ne pento , perché penso che ovviamente ci siano problemi in questo mondo che sono molto più grandi di un tempo sul giro e di una posizione”

La sostenibilità sarà la chiave di ritorno in Formula 1?

Sebastian Vettel resta in assoluto uno dei piloti più amati. Molti i fan che acclamano il suo ritorno in pista, sperando che il suo ritiro sia solo una breve pausa dalle corse. Ebbene, sembrerebbe uno scenario possibile ma con un ruolo tutto nuovo. Stando alle ultime apparizioni del pilota tedesco nel Circus e dei suoi colloqui con il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali, potrebbe tornare ricoprendo un’importante ruolo. Stando agli ultimi rumors Domenicali vorrebbe Vettel come responsabile della sostenibilità

“Ho molte idee in testa, quando sono stato a Monaco ne ho parlato con Stefano, è stato un ottimo incontro. La Formula 1 ha una grande responsabilità, è protagonista di eventi molto grandi. Pensate che al GP Gran Bretagna c’erano circa 500.000 persone. C’è da fare molto lavoro non solo sulle monoposto per renderle più sostenibili, ma su tutto il Circus. È importante che tutto vada nella giusta direzione. Al momento sono solo colloqui, vedremo cosa ci riserverà il futuro“ ha concluso