Verstappen e i nuovi standard della Formula 1

Peter Windsor crede che Max Verstappen abbia stabilito un nuovo standard

La carriera di Hamilton e Verstappen è andata in direzioni completamente diverse da quando hanno duellato per il campionato del mondo nell‘iconica stagione 2021. Ora sembra che Verstappen stia dettando da solo i nuovi standard di questo sport.

Mentre Hamilton rimane senza vittorie dal penultimo round di quell’anno in Arabia Saudita, Verstappen ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva al Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso fine settimana e, con un vantaggio di 99 punti sul compagno di squadra della Red Bull, Sergio Perez, è sulla buona strada per essere incoronato tre volte campione del mondo nel 2023. Max Verstappen ha una piattaforma più stabile per il successo rispetto a Lewis Hamilton.

Verstappen ha vinto 33 degli ultimi 54 Gran Premi dall’inizio del 2021, con il team Red Bull dominante che ha vinto tutte e 10 le gare nel 2023 finora.

Parlando tramite un recente streaming su YouTube, l’ex team manager della Williams vincitore del titolo Windsor ha insistito sul fatto che Hamilton ha affrontato in modo impressionante il declino della Mercedes, ma riconosce che Verstappen e Red Bull stanno raggiungendo nuove vette.

Alla domanda se Hamilton stia lottando con un’auto più lenta, ha detto: “Non è tanto un’auto più lenta, penso che sia più che Lewis non ha trascorso gran parte della sua carriera in Formula 1 correndo a centrocampo perché è sempre stato in un ambiente meno competitivo. Che shock da dov’era alla fine del ’21 a dov’era nel ’22, con Kevin Magnussen, Alex Albons e Yuki Tsunoda”.

“Ho sempre detto che sono sbalordito dall’ottimo lavoro che sta facendo, considerando la sua strada dal 2007″

L’armonia Red Bull è il nuovo standard

“Se qualcuno l’avrebbe trovata una domanda difficile, sarebbe stato Lewis, ma penso che in realtà l’abbia gestita incredibilmente bene, guidando bene”.

“Ha commesso più errori da solo su una macchina più lenta? Non credo che l’abbia fatto, vero? Ha avuto un testacoda sul bagnato [in qualifica a Silverstone] ma ha recuperato molto bene.” Max stabilisce un nuovo standard ma, ancora una volta, Max si trova in questa incredibile situazione in cui ha una squadra perfetta intorno a lui: una buona macchina, persone che ama, tutto è armonioso, nessun compagno di squadra di cui preoccuparsi.

“È proprio come [guardare] questo grande pilota da corsa diventare ancora più grande perché comunque ha tutto perfettamente funzionante intorno a lui”.