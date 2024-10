Hamilton confessa: “Ci sono giorni in cui vorrei prendermi una pausa”

Hamilton confessa di avere un piano e di sapere fin dove vorrebbe arrivare nella competizione prima di un eventuale pausa

Lewis Hamilton ha confessato di non volersi disinnamorare della Formula 1. Il britannico, che ha assaporato ancora una volta le gioie della vittoria nel 2024, ha ammesso di essere felice. Ma anche che il ritmo di vita di un pilota è altissimo. Quindi sì, “ci sono giorni in cui vorrei prendermi una pausa”, ha ammesso.

Il sette volte campione cambierà scena il prossimo anno. Lascerà la Mercedes, che è stata la sua casa per più di un decennio, per iniziare una nuova avventura a Maranello, con la Ferrari. Una svolta nella sua carriera sportiva, alla quale manca ancora un po’ di tempo prima del ritiro, a giudicare dall’ultima mossa contrattuale.

Tuttavia, ha ammesso di aver pensato al suo addio dalle competizioni. Dopo tante stagioni alle spalle da quando ha debuttato in un Gran Premio, è qualcosa che gli è inevitabilmente passato per la mente. “Certo che sì. Ci sono giorni in cui penso: “Non so per quanto ancora potrò andare avanti“, ha detto in dichiarazioni a Esquire.

“Ci sono giorni in cui vorrei prendermi una pausa”

“A volte penso che ho bisogno di una vera pausa, perché non c’è una grande pausa durante la stagione come in altri sport. Non finisci fino a metà o fine dicembre, e poi torni ad allenarti a gennaio, due volte al giorno. In quel periodo si fanno anche un paio d’ore di terapia, quindi non si ha molto tempo libero e da febbraio si corre fino a dicembre“.

“Ho mentalmente un piano su quanto lontano vorrei arrivare. Devo solo definire una strategia e mettere in sequenza le cose. Mi piace molto il sequenziamento, ad esempio guardare i marchi con cui collaboro, le aziende che sto avviando, come gestire il mio tempo tra tutto questo e il modo in cui riesco ancora a dedicarmi a questo lavoro”, ha chiarito.

Non vuole finire prima che sia giunta la sua ora.

“Voglio raggiungere il massimo finché posso e godermi appieno questo sport che ho praticato per tutta la vita. Ci sono molte persone che hanno concluso presto la loro carriera e ho parlato con molti che mi hanno detto che avrebbero voluto poter fare ancora uno o due anni. E mi dicono: ‘Resta finché puoi!”

“Ci sarà un momento in cui non mi dedicherò più a questo e smetterò di innamorarmi? Quella è la pausa e il momento che spero non arrivi mai per Lewis Hamilton. Ma saprò quando dovrò partire” ha confessato.