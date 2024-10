ACI Racing Weekend: al via il round finale Porsche a Monza!

Finale a 3 per la Porsche Carrera Cup Italia!

Dal 4 al 6 ottobre nel Tempio della Velocità, Monza, si disputeranno le ultime sfide promosse da ACI che incoroneranno il campione 2024 della Porsche Carrera Cup. In corsa per il titolo troviamo: Masters, in testa con un solo punto di vantaggio, Ten Voorde e Klein. I piloti, tutti under 23, si contendono il posto nello Scholarship Programme italiano per partecipare alla selezione Porsche con i migliori giovani da tutto il mondo. In Michelin Cup lo scontro è invece tra Fenici, De Amicis e Gnemmi. Gara 1 scatterà sabato alle 15.50 per le 33 911 GT3 Cup, mentre gara 2 domenica alle 12.40.

Stiamo per assistere ad uno dei più avvincenti finali di sempre a coronamento di una stagione di rilievo sempre più internazionale.

Distacchi equilibrati e sfida assicurata a Monza

Masters arriva da leader all’appuntamento decisivo a Monza grazie ai 5 podi ottenuti finora e proprio a Monza vanta precedenti di rilievo come la pole position ottenuta lo scorso anno. Ten Voorde a Monza ha invece conquistato il suo terzo titolo in Porsche Supercup il 1° settembre scorso. Nella sfida che coinvolge anche Klein potrebbe pesare il fattore ‟scarti” (il peggior risultato stagionale non sarà considerato nel punteggio finale), mentre matematicamente in corsa per il titolo sarebbe anche Lirim Zendeli. Il pilota tedesco di Ombra Racing insegue piuttosto staccato il terzetto di testa (meno 33 da Masters).

ACI ci porta a conoscere tanti piloti italiani nel round finale Porsche. Chi la spunterà?

Tra i piloti italiani di spicco abbiamo il due volte campione Simone Iaquinta, a podio a Imola, e Alberto Cerqui.

Monza decide tutto anche nella Michelin Cup. In testa al momento vediamo Francesco Maria Fenici, che per la prima volta si gioca il titolo al volante della 911 GT3 Cup di Raptor Engineering. Una sfida allettante, dato che il secondo, Alberto De Amicis, è praticamente attaccato a lui.

La finale di Monza è il sesto round stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2024. Similmente a Formula 1, le qualifiche di sabato decideranno gli schieramenti di partenza di domenica.

L’evento ACI è un toccasana per tutti gli appassionati di motori non solo per essere la finale del monomarca, quanto per essere il trampolino di lancio per giovani piloti che scriveranno la storia di Porsche nell’immediato futuro e che, forse, vedremo un giorno in categorie differenti. A coronare tutto ciò, l’evento sarà assolutamente gratuito, permettendo a tutti di accedere al circuito liberamente. Noi saremo lì, e voi?