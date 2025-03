McLaren o RedBull? Chi è la favorita?

McLaren in pole position per l’inizio della stagione

Il consulente Red Bull Helmut Marko ha previsto che McLaren sarà la squadra da battere all’inizio della stagione 2025 di Formula 1, basandosi su quanto osservato nei test pre-stagionali in Bahrain. L’ex pilota austriaco ritiene che Max Verstappen, alla ricerca del suo quinto titolo consecutivo, dovrà affrontare una forte concorrenza da parte di Lando Norris.

Dopo una stagione 2024 trionfale, culminata con la vittoria del Campionato Costruttori per la prima volta dal 1998, McLaren sembra essere in grande forma. I test in Bahrain hanno mostrato segnali promettenti, con un ottimo passo gara da parte di McLaren e Norris durante la sessione del giovedì. Tuttavia, con le incognite tipiche dei test e il fatto che lo stesso Zak Brown abbia definito il progetto di quest’anno “un rischio coraggioso”, è difficile stabilire con certezza se McLaren sarà effettivamente al vertice.

Pierre Wache, direttore tecnico Red Bull, ha espresso il suo parere sulla nuova MCL39:

“Alcune soluzioni sono interessanti, altre meno. La McLaren ha un design molto intrigante, soprattutto per l’uso di ali flessibili sia all’anteriore che al posteriore. Anche la loro sospensione anteriore è particolare, ma da un certo punto di vista rischiosa. Sarà interessante vedere se funzionerà.”

Marko, da sempre mentore di Verstappen, ha lasciato i test in anticipo ma ha dichiarato:

“Bisogna ammettere che Lando Norris è il favorito. In Bahrain ha mostrato un passo superiore rispetto a Piastri. La nostra speranza è che i due si tolgano punti a vicenda e che noi possiamo approfittarne.

Se guardiamo le prestazioni sia nei giri singoli che nei long run, McLaren sembra partire con un vantaggio.”

Red Bull in fase di assestamento

Dalla parte di Red Bull, il team sembra aver risolto i problemi di bilanciamento che avevano compromesso la scorsa stagione, anche se Verstappen e Wache sperano ancora in ulteriori miglioramenti.

“I test non sono stati fluidi come ci aspettavamo, ma meglio trovare i problemi ora che durante la stagione. Il tempo atmosferico non è stato ideale, ma abbiamo cercato di esplorare il potenziale della macchina e comprendere il suo comportamento con diverse configurazioni,” ha spiegato Wache.

“Ci sono quattro squadre molto competitive, noi inclusi, ma non ci siamo concentrati sugli altri. La nostra attenzione era sul nostro programma di sviluppo. Non sono completamente soddisfatto, la macchina non ha sempre risposto come volevamo, ma la direzione è giusta. Dobbiamo solo lavorare sulla sua evoluzione per il primo GP e oltre. Abbiamo fatto un buon passo avanti. McLaren è solo la favorita per il momento.”

Con McLaren in grande spolvero e Red Bull determinata a difendere il titolo, la stagione 2025 si preannuncia entusiasmante. Il primo verdetto arriverà presto in Australia.