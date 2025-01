La sorpresa del 2025? Sainz in Williams, parola di Villeneuve

Jacques Villeneuve scommette sulla Williams: con Carlos Sainz a bordo, la scuderia potrebbe raggiungere il suo massimo potenziale

Jacques Villeneuve, ex Campione del Mondo di Formula 1, non manca di dire la sua sulla nuova stagione. Stavolta nel mirino del canadese sono la Williams e il suo nuovo acquisto, Carlos Sainz: per Villeneuve una futura accoppiata vincente. Stando all’ex pilota, infatti, la Williams potrebbe essere la grande sorpresa del 2025. E questo soprattutto grazie all’arrivo del madrileno.

Villeneuve è noto per non avere peli sulla lingua. Dice sempre quello che pensa anche quando non “politicamente corretto” o se può risultare controverso: le sue previsioni, di conseguenza, meritano di essere ascoltate con particolare attenzione. “La sorpresa del 2025? Non vedo l’ora di vedere Sainz alla Williams. Il suo primo test ad Abu Dhabi è stato impressionante. La Williams, nelle sue mani, è stata molto più veloce di quanto lo fosse stata fino a quel momento“, ha dichiarato il canadese tramite The Action Network.

Il massimo rispetto per Sainz

Come è ormai risaputo, Villeneuve nutre molto rispetto per il pilota madrileno. “Carlos è sempre stato un giocatore di squadra. Lo ha fatto in tutte le scuderie in cui è stato. Quindi, in un team che ha davvero bisogno di lui, vedremo il risultato. Potrebbe portare un progresso straordinario per la squadra e questa sarebbe la più grande sorpresa dell’anno“, ha aggiunto Jacques nel corso dell’intervista.

Per il canadese, campione del mondo proprio con la Williams, l’aspetto importante di Sainz non è tanto quello che sia più o meno veloce. Nonostante lo sia. Ma la sua capacità di lavorare in squadra, di dare una direzione, di collaborare con gli ingegneri. Ed è proprio questo ciò di cui la Williams ha oggi bisogno, soprattutto dopo anni in cui è mancato un pilota leader di alto livello nella scuderia.