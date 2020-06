Verstappen: “Sainz ha una grande opportunità”

Il pilota olandese è contento per la futura avventura di Sainz in Ferrari.

Uno dei temi più chiacchierati nel paddock di Formula 1 durante questa pausa forzata dalla pista è stato il divorzio tra il pilota tedesco e la Ferrari. Max Verstappen si è rivelato molto sorpreso dalla decisione presa. Infatti, ha così dichiarato: “Mi aspettavo che Sebastian restasse in Ferrari per un altro anno o due, ma alla fine il team ha preso un’altra decisione”.

Sarà Carlos Sainz, a prendere il posto del quattro volte Campione del Mondo. Dopo aver corso un’ottima stagione l’anno scorso, terminando al sesto posto della classifica piloti, lo spagnolo è pronto a fare un salto di qualità e a correre per un top team.

Verstappen crede che per Sainz possa essere una grande opportunità di crescita, che nel corso degli anni si è guadagnato. Si è così espresso: “Per Carlos è una grande opportunità. Ora è il momento di vedere cosa farà Sebastian”.

“SAINZ È UNA SCOMMESSA VINCENTE”

Il team principal di Maranello ha annunciato l’arrivo del giovane spagnolo riponendo la fiducia nel fatto che la coppia Sainz-Leclerc possa aprire un “nuovo ciclo vincente” per il team italiano.

Verstappen crede alle parole di Binotto e pensa che Carlos possa essere una scommessa vincente.

Verstappen e Sainz sono stati compagni di squadra in Toro Rosso per la stagione 2015. Dal 2021 torneranno a combattere ruota a ruota, anche se in team differenti, facendo riemerge una vecchia rivalità che potrebbe regalarci bellissimi spettacoli.

VERSTAPPEN PRONTO A LOTTARE PER IL MONDIALE

Max non sembra preoccuparsi del futuro. Infatti, è molto concentrato sulla stagione imminente, che tra poche settimane prenderà il via in Austria. Il pilota della Red Bull sembra determinato più che mai a lottare per il campionato.

Ha ammesso: “Voglio diventare campione del mondo e per il momento non ci sono riuscito. L’anno scorso ho imparato molto e ho avuto l’occasione di lavorare con la squadra durante i test invernali per migliorare ancora. Sono motivato per il 2020”.

“Dobbiamo vedere come andrà l’inizio di stagione, sia per noi che per gli altri. Non abbiamo corso per mesi e mi aspetto che molti team si siano migliorati. La Mercedes sarà forte come sempre, speriamo di avvicinarci al loro livello”, ha così concluso.