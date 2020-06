Renault: due giorni di test al Red Bull Ring

Daniel Ricciardo e Esteban Ocon scenderanno in pista con la loro RS18 il 16 e il 17 giugno in vista dell’avvio di stagione in Austria il mese prossimo

Due giorni di test al Red Bull Ring per la scuderia francese con i piloti Ricciardo, il 16 giugno, e Ocon, il 17. Ad accendere i motori sarà la monoposto RS18 che, nel 2018, ha portato i francesi a conquistare la quarta posizione nella classifica iridata cotruttori.

E, se la Renault, come Mercedes a Silverstone, ha la possibilità di effettuare dei test privati, lo stesso non possono dire i clienti del motore McLaren, che non avranno tempo per provare in pista prima dell’inizio della stagione 2020 in Austria dal 3 al 5 luglio.

Come riporta planetf1.com, secondo alcune indiscrezioni, la Renault si è categoricamente rifiutata di fornire un motore a McLaren in seguito al suo imminente passaggio a Mercedes nel 2021.

PRIVILEGIO RENAULT MA ANCHE IN MCLAREN SONO PRONTI

In McLaren, nonostante l’impossibilità di effettuare test su pista, c’è comunque dell’ottimismo: “Per quanto riguarda la guida, purtroppo non abbiamo questa possibilità di avere un’auto vecchia di due anni che potremmo far funzionare qui” – ha dichiarato il Team Principal del Team McLaren, Andreas Seidl, a Sky Sports.

“Ma come si è già visto, Lando si stava allenando sui kart e con test gratuiti (su una vettura di Formula 3) e la stessa cosa sta facendo anche Carlos per essere pronto” – ha proseguito Seidl.

Gli uomini di Woking porteranno avanti anche una simulazione con entrambi i piloti: “Certo, faremo anche un lavoro di simulazione con loro” – ha infine anticipato il TP McLaren.