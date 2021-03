Verstappen, Perez e le relazioni personali in Formula 1

Verstappen cita Daniel Ricciardo, Perez si offre di aiutare Max: ecco come funzionano le relazioni personali nella Classe Regina

All’interno del Circus, con il clima di competizione che contraddistingue l’ambiente, è davvero raro veder nascere vere e proprie amicizie. Un pilota che non crede molto nell’amicizia tra colleghi è il giovane Max Verstappen. L’amicizia, per lui, non sembra essere proprio contemplata, con l’eccezione di Daniel Ricciardo. Perez, invece, sembra essere ben disposto nei confronti dell’olandese. In un podcast, Verstappen e Perez spiegano il loro punto di vista riguardo le relazioni personali.

“Se avessi bisogno di aiuto, andrei senza dubbio da Daniel Ricciardo. Ma penso che probabilmente annegheremmo insieme mentre lui cerca di salvarmi. All’interno di questo mondo non ci sono molte persone su cui puoi contare, penso che molte di loro proverebbero ad affondarmi. Io cerco sempre di stabilire una relazione con mia squadra, è l’opzione più sicura”, afferma deciso Verstappen nel podcast Talking Red Bull.

Di tutta risposta, è intervenuto il suo nuovo compagno di squadra, Sergio Perez. Il messicano è sembrato molto ben propenso nel mettercela tutta per cercare di aiutare il giovane compagno di team: “Se hai bisogno puoi chiamarmi, proverei sicuramente ad aiutarti”.

AIUTO RECIPROCO E GIOCO DI SQUADRA

Lo scambio di battute tra i due non si è fermato. Al portale f1i.com, sono intervenuti sia Verstappen che Perez, parlando sempre di relazioni interpersonali. Afferma il messicano: “Max ha un grande talento, si capisce che è un qualcosa di naturale. Tecnicamente è un pilota molto forte. Non vedo l’ora di salire in macchina e iniziare a lottare per ottenere più punti possibili insieme a lui per la squadra”.

“Sergio è in Formula 1 da un po’ di tempo, e penso che abbia dimostrato di essere davvero bravo nel conquistare punti. Spero solo che come squadra, insieme a Perez, potremo conquistare tanti punti e raggiungere molti traguardi”, afferma Verstappen per concludere.