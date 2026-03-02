Verstappen: “Per i fan questa Formula 1 è più difficile da seguire”

Verstappen prevede che la Formula 1 sarà più complicata da capire

Secondo Max Verstappen, la nuova era di Formula 1 sarà più difficile da seguire per il tifoso medio. La popolarità del Circus è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni, grazie anche all’omonimo film con Brad Pitt e alla serie Netflix Drive To Survive. Tuttavia, i cambiamenti regolamentari per il 2026, con una maggiore attenzione all’uso dell’energia, potrebbero rendere la visione delle gare più impegnativa da seguire.

Durante il media day di Viaplay, è stato chiesto a Max Verstappen se questa evoluzione potrà influire sull’approccio dei fan alle gare di Formula 1, rendendole più difficili da seguire. “Sarà complicata da seguire e da spiegare. Questa è la cosa principale”. Poi ha continuato: “Alla fine è pur sempre una monoposto di Formula 1 e ci qualificheremo e gareggeremo comunque. Ma ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi, per tutti”.

“Anche in termini di sorpassi. Onestamente non ho ancora idea di come andrà a finire. Ci sono ancora molti punti interrogativi per tutti noi“. “D’altra parte, questo rende la gara interessante, perché ti dà un motivo per sintonizzarti”, ha aggiunto. L’olandese ha poi tenuto a precisare: “Sorpassare e difendersi sarà completamente diverso. Dipenderà dalla quantità di energia da poter usare. Bisognerà saper gestire la batteria durante tutto il tracciato. Sono tutti punti interrogativi anche per noi”.

Verstappen: “In questo modo non è divertente”

Max Verstappen aveva già espresso critiche nei confronti della direzione presa dalla Formula 1 nel 2026, durante i test in Bahrain. L’olandese ha nuovamente messo in dubbio la strada imboccata con i nuovi regolamenti. Gli è stato chiesto se questo nuovo stile di guida sia entusiasmante e ha risposto: “Qualsiasi cosa si guidi al limite è difficile. Non importa se si tratti di una vettura di Formula 1, di una GT o di una stradale. Alcune cose sono più piacevoli da guidare di altre”.

“Il problema non è adattarsi ad uno stile di guida diverso. Secondo me, è il modo in cui stiamo cercando di spiegarlo al telespettatore medio. È davvero questo che vogliamo?”, continua il pilota Red Bull. “Non sono comunque convinto che sia più divertente. Per niente”. “Per me questo non ha nulla a che fare con i risultati. Guidare dovrebbe essere un piacere e un divertimento. Se non ti diverti e non ti piace, non durerà a lungo“, ha affermato Verstappen. “Credo che questo valga per tutti. Non sarebbe di certo bello se non ti piacesse fare il tuo lavoro”.

Il quattro volte campione del mondo ha perfino lasciato intendere che i nuovi regolamenti non lo avrebbero incoraggiato molto a prolungare la sua carriera in Formula 1. “Spero di rimanere in Formula 1, chiaro. Ma è sempre molto difficile da prevedere“, ha dichiarato. Ha poi concluso dicendo: “Al momento è un po’ tutto difficile da valutare, compresa la nostra situazione attuale. Speriamo che tutto vada meglio del previsto”.