Verstappen: “La Formula 1 del 2026 è la mia era meno preferita”

Verstappen dice che l’era del 2026 è quella che preferisce meno

Max Verstappen ha dichiarato che, fra tutte le ere della Formula 1, quella del 2026 è la sua “meno preferita”. Questo a causa delle nuove regolamentazioni che hanno cambiato lo stile di guida e la struttura delle monoposto. Nonostante il pilota olandese non trovi le vetture del 2026 molto divertenti, ha comunicato alla Red Bull e al partner motoristico Ford che si impegnerà al massimo ogni volta che sarà in pista.

Durante i test in Bahrain, al podcast Up To Speed, Verstappen ha raccontato com’è cambiata l’esperienza di guida. “La macchina ha meno aderenza. Accelera molto più velocemente in uscita di curva”. Poi ha aggiunto: “Il modo in cui bisogna guidarla è molto diverso, perché anche l’aderenza viene generata diversamente. È più difficile da gestire“. “Ovviamente dipende anche un po’ dal tipo di curva da cui si esce. Nelle curve a bassa velocità si aspetta più tempo per dare full gas”.

Il pilota iridato ha proseguito: “In realtà è un po’ tutto diverso rispetto agli ultimi anni. Quando si tornava in macchina nei test, si trovava sempre una macchina migliore dell’anno precedente”. “Ma ora devi assolutamente riconsiderare un po’ anche il tuo approccio alla guida“. Verstappen pensa che la parola “gestione” riassumerà, secondo lui, la Formula 1 del 2026. Questo è un chiaro riferimento al notevole aumento della gestione richiesta per la batteria.

Verstappen: “Sembra una Formula E sotto steroidi”

Max Verstappen ha criticato la Formula 1 2026 definendola “Formula E sotto steroidi”. È stato chiesto all’olandese, con sarcasmo, se questa generazione di Formula 1 fosse la sua preferita tra tutte quelle che ha sperimentato. “Probabilmente è quella che preferisco meno“. Dal suo debutto nel 2015, Verstappen ha assistito al passaggio da monoposto più larghe a quelle con effetto suolo, e ora alla nuova era delle vetture più piccole e leggere e con un maggiore uso dell’elettrico.

Il pilota iridato ha tenuto a precisare che questa sua mancanza di entusiasmo per la nuova generazione non significa mancanza di impegno. Il 2026 è un anno importante per la Red Bull perché è il primo anno in cui la casa austriaca sviluppa “in casa” il proprio motore, in collaborazione con il colosso Ford. Sia i test di Barcellona che quelli del Bahrain hanno evidenziato pochissimi problemi di affidabilità per entrambe le squadre Red Bull. È un risultato piuttosto buono considerando che la divisione Red Bull Powertrains è stata creata da zero negli ultimi anni.

Verstappen: “Questa non è una Formula 1 pura”

Verstappen ha dichiarato: “Alla fine, quando si affronta una gara, si cerca sempre di fare del proprio meglio con ciò che si ha a disposizione. Questo vale per tutti”. “A volte, però, le cose possono essere più piacevoli di altre e, personalmente, non è così piacevole quest’anno”. Poi ha aggiunto: “Ma so che quando sarò in macchina darò sempre il massimo. Per il team, per le persone che hanno progettato la macchina e il motore. È stato incredibile vedere quello che sono riusciti a fare dal nulla. Non abbiamo alcun problema”.

“Non so se la macchina sarà abbastanza veloce, per quello bisogna aspettare. E so anche che non è molto carino dire che non è piacevole guidare in questo modo, ma mi impegnerò sempre al massimo”, ha rassicurato. Poi ha concluso: “È bello lavorare con queste persone fantastiche, sono contento del lavoro di tutto il team. Se devo essere onesto, però, questa non è una Formula 1 pura“. Anche altri piloti si sono affiancati al pensiero di Verstappen, indicando l’era delle vetture del 2026 come quella meno preferita.