Verstappen in fuga o Lewis pronto al ritorno?

Verstappen è di nuovo campione del mondo. Partirà in una serie alla Lewis?

Verstappen ha sigillato il suo secondo titolo mondiale piloti in circostanze straordinarie, in un Gran Premio del Giappone caotico e ridotto dalla pioggia per concludere il campionato del mondo 2022 con quattro gare d’anticipo. Dobbiamo aspettarci una nuova era di dominio o Verstappen deve prepararsi al ritorno di Lewis?

Hamilton può fermare Verstappen?

Verstappen ha interrotto il record di quasi 8 titoli di Lewis.

Dopo essere stato negato un ottavo titolo da record in circostanze controverse al Gran Premio di Abu Dhabi 2021, il 2022 ha portato sempre più delusione e frustrazione per Hamilton. Hamilton è sulla buona strada per la sua peggiore stagione in F1 tra le lotte per la competitività della Mercedes all’inizio di una nuova era di regolamenti che ha visto la fine di otto anni consecutivi di vittorie per le Frecce d’Argento.

Hamilton è forse l’unico pilota in grado di portare via il titolo a Verstappen in una lotta diretta, ma le difficoltà della Mercedes hanno lasciato il sette volte campione del mondo senza vittorie finora, consentendo a Verstappen di portare a casa la gloria del titolo senza nessun problema. Nonostante la continua sfida portata avanti da Charles Leclerc, la strategia Ferrari e alcune situazioni spiacevoli hanno pesantemente minato un comando nel mondiale molto precario da parte del Cavallino.

Nonostante i problemi di porpoising, Mercedes è comunque rimasta competitiva appena dietro Red Bull e Ferrari, che finalmente ha portato un auto prestante nonostante i risultati ottenuti. Se il prossimo anno Mercedes riuscirà a portare una vettura prestazionale come loro consueto, la sfida al titolo non sarà più una passeggiata per Max. Al momento, le uniche minacce reali sulla griglia sembrano essere solo Charles e Lewis per Max, anche se Russell è da tenere d’occhio soprattutto per la grande adattabilità dimostrata (addirittura superiore a Lewis). Data la pletora di problemi complessi che la Mercedes ha dovuto affrontare con la W13, potrebbe non essere una risalita rapida, qualcosa reso ancora più complicato nell’era del limite di costo della F1…anche se non tutti sembrano farne caso