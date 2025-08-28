Verstappen fedele alla Red Bull, ma non per sempre

Secondo Scanes, Max Verstappen è “fedele da morire” alla Red Bull

L’ex preparatore atletico di Max Verstappen è sicuro che il pilota olandese sia “fedele da morire” alla Red Bull, ma entro certi limiti. Bradley Scanes crede che il quattro volte campione di Formula 1 sarà legato al team più veloce in griglia, nonostante la sua forte lealtà. All’inizio dell’anno, il nome di Max era stato accostato alla Mercedes, soprattutto a causa delle difficoltà di rendimento della Red Bull. Sebbene il team principal della Mercedes, Toto Wolff, abbia confermato di aver avuto colloqui con Verstappen, ha anche ammesso che le probabilità che si unisse al suo team per il 2026 erano basse. Dopo queste dichiarazioni, è arrivata la conferma da parte dell’olandese: correrà in Red Bull per la prossima stagione.

“Penso che il team più veloce e Max saranno sempre collegati e nessuno saprà cosa accadrà nel 2026“, ha spiegato Scanes al podcast High Performance. “Sai, abbiamo appena visto che ci saranno tre test. Quindi, nove giorni di test, cosa che credo ci sia stata dal 2016, 2015, qualcosa del genere. Quindi nessuno sa chi sarà il più veloce. Ci sono cambiamenti ai motori. cambiamenti agli oli, differenze nelle batterie. Tutte cose che non fanno parte del mio campo, ma si vede che potrebbe esserci uno scossone. Max avrà la possibilità di andare dove vuole“. L’ex preparatore atletico ha poi aggiunto:” Max è fedele da morire. Rimarrà fedele, ma solo fino a un certo punto. Quindi, non lo so. Penso darà una possibilità alla Red Bull. Ma se non saranno competitivi in quella stagione, nulla sarà escluso“.

Fedeltà sì, ma Verstappen vuole risultati concreti

Scanes ha anche toccato il tema delle possibili distrazioni esterne, come gli impegni con i media, l’uscita di figure chiave dalla Red Bull e l’indagine sull’ex team principal Christian Horner. “Credo che sia molto bravo a non farsi condizionare, ed è fedele. È fedele alle persone della Red Bull. Gli piace anche la Red Bull come azienda. Sono stati i grandi innovatori, l’azienda un po’ fuori dagli schemi e divertente, ma allo stesso tempo sono anche quelli che hanno scommesso su Max Verstappen“.

“Gli hanno dato il sedile in Toro Rosso, gli hanno dato la strada verso la Formula 1 ed è per questo che quella lealtà ci sarà sempre. Questa è solo la mia opinione personale. Non penso che se ne andrà, ma non darà loro troppo tempo, perché lui è ancora un vincente e vuole ancora vincere. Non resterà ad aspettare per tutto il tempo del contratto e probabilmente non durerà a lungo, dato che vuole occuparsi anche di altri interessi. A prescindere dalla durata del contratto, lui vorrà solo vincere“.

Anna Cacciatori