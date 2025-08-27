GP Olanda, Verstappen fa un omaggio speciale ai suoi tifosi

A Zandvoort atmosfera unica: Max Verstappen prepara un omaggio speciale ai tifosi olandesi

La pausa estiva è giunta al termine e la Formula 1 torna in pista a Zandvoort. Per il pilota olandese non è una gara qualunque, ma la sua gara. Max Verstappen sente questa corsa come unica e, per questo, ha deciso di preparare un omaggio speciale ai suoi tifosi. Il quattro volte campione del mondo ha vinto tre dei quattro Gran Premi d’Olanda da quando la gara è tornata nel calendario del Circus nel 2021. I tifosi di Zandvoort lo hanno sempre sostenuto calorosamente per tutta la stagione. Proprio per questo, Verstappen percepisce un’atmosfera incredibile ogni volta che corre a casa e, per ringraziarli, ha deciso di preparare un omaggio speciale: durante il weekend userà un casco e un cappellino speciale con degli stivali dedicati.

Un casco speciale per celebrare i fan di casa

“È stata una bella pausa estiva, trascorsa in relax con la mia famiglia e gli amici. È stato utile ricaricare le energie e azzerare. Andiamo direttamente a Zandvoort per la prima gara di rientro“, ha spiegato Verstappen. “Essendo la mia gara di casa, è sempre una gara speciale per me. L’atmosfera è incredibile e riceviamo sempre un grande supporto“, ha continuato. “Passare davanti a un mare arancione mentre corri è una sensazione eccezionale e non vedo l’ora di tornare. Per celebrare, indosserò il mio casco Orange Lion, un cappellino speciale e stivali dedicati“.

Il campione olandese ha poi dato un’anteprima più tecnica sul circuito e ha menzionato le previsioni meteo per il weekend. “Zandvoort è un circuito vecchia scuola con un layout piuttosto unico e tante curve veloci. Sarà una gara difficile e sembra che il meteo potrebbe rendere le cose complicate, ma vedremo cosa succederà.” Attualmente Max si trova in terza posizione con 187 punti nel campionato piloti, a 97 di distanza da Oscar Piastri e a 88 da Lando Norris. Nel frattempo, dietro di lui ci sono George Russell e Charles Leclerc. La Red Bull, invece, occupa la quarta posizione nel mondiale costruttori con 194 punti.

Anna Cacciatori