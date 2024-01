Verstappen e la strana fuga degli sponsor

Il marchio Jumbo non sarà più tra gli sponsor del pilota olandese Max Verstappen

La catena di supermercati olandese, che ha sostenuto il tre volte campione del mondo sin dai suoi esordi alla Toro Rosso, ha dichiarato di voler interrompere la sponsorizzazione. Jumbo, infatti, non sarà più tra gli sponsor di Max Verstappen. Ma non sponsorizzerà neanche ulteriori attività sportive, come ciclismo e pattinaggio sul ghiaccio.

In seguito alle dimissioni di Frits van Eerd, accusato di riciclaggio di denaro, le redini del marchio sono passate a Ton Van Veen. Sotto la guida del nuovo amministratore delegato, Jumbo è intenzionato a destinare le proprie risorse dedite allo sport altrove. Riducendo però sostanzialmente le cifre allo stesso designate e sottolineando quanto, dal canto loro, la notorietà mondiale di Verstappen superi di gran lunga la loro. Il loro business invece non è poi così noto a livello globale.

Ciò sarà un duro colpo per Max?

La mancata presenza di Jumbo tra gli sponsor del pilota olandese non appare essere un problema di troppo. Soprattutto stando alle dichiarazioni rilasciate da Mark Gallagher, esperto commerciale di Formula 1. E ancora di più, come sottolineato anche da Planetf1.com, visti i pronostici che additano Verstappen come possibile “Primo pilota di Formula 1 da un miliardo di dollari“. Gallagher a riguardo ha dichiarato: “E’ in Formula 1 dall’età di 17 anni e ha già guadagnato cifre considerevoli. Inoltre è legato fino al 2028 con Red Bull, quindi guadagnerà ancora cifre importanti”.

“Eppure, potenzialmente ha ancora molta strada da fare. Una delle cose interessanti di Max è quando afferma di non voler restare nel Circus così a lungo, perché di certo non ha bisogno di restare lì per guadagnare ulteriormente. Gli accordi che ha non sono stratosferici, perché non sono accordi di sponsorizzazione personale in stile Nike/NBA, ma sono comunque significativi. Non c’è davvero bisogno di sedersi a lungo con una calcolatrice in mano per capire il motivo per cui sembra sempre così rilassato” ha così terminato.

Perciò anche se Jumbo non sarà più tra gli sponsor di Max Verstappen, questo non rappresenta un problema. Come non lo è, anche il fatto che, l’attuale Campione del Mondo non abbia appunto stipulato accordi stratosferici unicamente con marchi ben conosciuti al pubblico di massa. E questo, soprattutto, perché l’olandese a oggi si presenta, letteralmente, “In una classe tutta sua”.

Martina Romeo