Verstappen e Alonso insieme a Le Mans?

Verstappen ha dichiarato che gli piacerebbe gareggiare con Alonso in una gara di endurance e quale miglior occasione per vederli insieme alla 24 ore di Le Mans

Max Verstappen vuole fare squadra con Fernando Alonso per un attacco alla 24 Ore di Le Mans in futuro. L’olandese ha accennato all’idea durante la recente celebrazione del Giorno del Ringraziamento Honda al Twin Ring di Motegi, quando i fan gli hanno chiesto se avrebbe preso in considerazione un passaggio alla IndyCar. Pur confermando come un passaggio a quella categoria non rientri nei suoi piani , Verstappen ha detto però che prenderebbe in considerazione altre serie automobilistiche.

Super Max ha affermato: “Sicuramente mi piacerebbe provare una MotoGP. Mi piace anche la SuperGT e ho avuto modo di provarne una l’anno scorso, ed è stato molto bello. Mi affascinano anche le Super Formula, le auto più veloci al di sotto della Formula 1. Tra tutte però mi piacerebbe sicuramente provare l’esperienza di Le Mans. Ci sono già stato quando mio padre correva e l’atmosfera che si respira lì è incredibile. Tanta gente, si guida di notte e all’alba. Penso sia un’esperienza unica“.

Verstappen: “Ne ho già parlato con Alonso”

Quando gli è stato chiesto chi vorrebbe vedere schierato al suo fianco nella famosa gara di endurance di 24 ore, Verstappen ha nominato il due volte vincitore assoluto Alonso. “Ne ho parlato con Fernando. Mi ha detto che avrebbe voluto farlo di nuovo solo con me. Penso sarebbe fantastico“, ha detto Verstappen. “L’unica cosa è che, per Le Mans, non c’è un peso minimo per il pilota. Io sono un pilota piuttosto pesante, quindi dovrei trovare dei compagni di squadra leggeri per compensare. Ma Fernando è piuttosto leggero, quindi sarebbe un’ottima soluzione. Ma dovremmo trovarne un altro, per cui meglio che inizi a guardarmi in giro“.